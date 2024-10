Isa Pantoja responde con contundencia a quienes critican su relato: "Lo que no se ve no se pregunta"

Isa Pantoja no puede más. La hija de Isabel Pantoja concedió hace unas semanas una demoledora entrevista en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Durante su intervención habló de su madre, Isabel Pantoja, de su adolescencia, así como de la relación con su tío Agustín y su hermano Kiko Rivera.

Tras esto, este 28 de octubre reapareció en televisión para hablar sobre cómo se sentía tras desahogarse en el citado espacio de la cadena de Fuencarral. Una vez terminó el programa, Isa Pantoja volvió a hacer unas contundentes declaraciones, dejando claro que, debido a la delicada situación que atraviesa, va a recurrir a ayuda de los profesionales de la salud mental.

Isa Pantoja en el plató de ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«No he empezado aún con la terapia», ha asegurado. Por otro lado, también ha indicado los comentarios que está recibiendo tras dar a conocer su testimonio. «Todo el mundo me dice que pase página, pero tengo que hablar del tema para poder superarlo», ha explicado. Isa también ha respondido a aquellos a los que se cuestionan su relato. «Lo que no se ve no se pregunta», ha dicho.

Isa Pantoja: «Me acuerdo de todo»

El 28 de octubre, Isa Pantoja se sentó en el plató de Vamos a ver, visiblemente afectada. Fue entonces cuando habló sobre uno de los episodios más dolorosos de su adolescencia. Su familia le cortó el pelo con unas tijeras de cocina al enterarse de que se veía con un chico. «Me acuerdo de todo, de cada media hora, de las personas que estaban, de lo que me hicieron sentir», contó Isa Pantoja con dolor. «Era diciembre, hacía mucho frío, acababa de llover… me acuerdo de todo. Tenía 17 años», añadió.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Después, al ser preguntada por la razón que incentivó a estas personas a cortarle la melena a modo de castigo, Isa no quiso entrar en detalles, pero sí que contó el motivo. «Todo viene porque yo había estado con un chico en casa de mi hermano. Es algo muy doloroso, pero sucede por eso», recordó.

La desgarradora confesión sobre su madre

«Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta», dijo Isa Pantoja sobre la actual relación con su madre en el formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. «Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez», añadió de una manera tajante y firme. En esta misma línea habló de su adopción. «¿Qué tan grave he hecho para que no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona… es que ni a un perro», sentenció. Sin duda, se trata de unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para nadie, dado que fue la primera vez que Isa rompió su silencio de esta manera ante las cámaras.