La entrevista que Isa Pantoja concedió al programa ¡De Viernes!, en Telecinco, hablando del conflicto familiar que la separa de su madre, así como del proceso de su adopción, la relación con su tío Agustín, y también de los problemas con su hermano, Kiko Rivera, ha despertado un sinfín de reacciones en la crónica social de nuestro país, en los últimos días. La última en pronunciarse al respecto ha sido Jessica Bueno, que siempre ha sido muy discreta en cuanto a su relación con la que fuera su familia política durante su relación con el DJ.

Isa Pantoja contó que Kiko Rivera la llevó al ginecólogo cuando ella tenía 16 años, por orden expresa de Isabel Pantoja, para saber si había mantenido ya relaciones sexuales. Aunque no entró en demasiados detalles, la influencer desveló que no fueron solos, sino que los acompañó la novia de su hermano en aquel momento, que por fechas sería Jessica Bueno. La modelo y el ex concursante de Gran Hermano VIP se conocieron durante su participación en Supervivientes en 2011. Aunque en un principio lo suyo no fue más que una bonita amistad, ya en España ambos comenzaron una relación que duró casi una década, fruto de la cual nació su único hijo en común, Francisco Rivera Bueno.

Jessica Bueno en Sevilla. (Foto: Gtres)

Preguntada expresamente sobre la entrevista de Isa, Jessica Bueno ha preferido desmarcarse de la polémica. La sevillana no ha querido entrar en detalles acerca del episodio narrado, ni tampoco se ha pronunciado sobre cómo es su actual relación con el padre de su hijo ni con la familia Pantoja en general. «Te tenemos que preguntar por la entrevista de Isa Pantoja, no sé si la has podido ver…Por fechas cuadra, ¿puedes confirmar si la pareja de Kiko eras tú?», le ha preguntado una reportera a la modelo. «Yo la verdad es que ni pincho ni corto. Eso son cosas familiares y yo no voy a decir nada al respecto porque es algo en lo que yo no tengo nada que ver, hace trece años que yo no estoy en esa familia, nunca he hablado nada de la familia paterna de mi hijo ni del padre de mi hijo, así que no lo voy a hacer ahora», han sido las palabras de Jessica.

Dulce Lapiedra recrudecee el ‘terremoto’ de Isa Pantoja en ‘¡De Viernes!’

El programa De Viernes ha anunciado la presencia de Dulce Delapiedra, quien fuera niñera de Isa Pantoja, en el programa. Se espera que la catalana revele cómo vivió en casa de Isabel Pantoja, así como que hable sobre el trato que la familia le dio a la pequeña Isa desde el mismo momento de su adopción en Perú en el año 1996. Y es que fua a mediados de los años 90 cuando Isabel Pantoja, viuda tras la trágica muerte de su esposo, el torero Francisco Rivera ‘Paquirri’, sintió nuevamente el deseo de convertirse en madre.

Además, Santi Acosta y Beatriz Archidona contarán también con el testimonio de Aguasantas Vilches, quien fuera pareja de Manuel Cortés, primo de Isa Pantoja. La joven hablará sobre las causas que desencadenaron un desagradable incidente en Cantora tras descubrirse que Isa Pantoja había mantenido relaciones con un chico.