La decisión de Isa Pantoja de romper su silencio en el programa ¡De Viernes! de Telecinco, promete reabrir viejas heridas y esclarecer algunos aspectos de la que es una de las historias más comentadas y rodeadas de controversia en el panorama mediático español: la de su adopción. Y es que aunque inicialmente pareció ser un gesto bondadoso y altruista de la tonadillera, con los años surgieron detalles que complicaron la narrativa, involucrando no solo a la familia Pantoja, sino también a importantes figuras políticas de Perú, como Vladimiro Montesinos o el ex presidente país de Sudamérica, Alberto Fujimori.

Fue a mediados de los años 90 cuando Isabel Pantoja, madre soltera tras la trágica muerte de su esposo, el torero Francisco Rivera ‘Paquirri’, sintió nuevamente el deseo de convertirse en madre. Después de haber dado a luz a su hijo Kiko Rivera, la artista se obsesionó con la idea de adoptar una niña. «Ya tenía a mi ‘varoncito’ y quería una hembra. Viendo que las posibilidades se agotan… los años pasan… yo acabo de cumplir cuarenta años y mi hijo está crecido… y digo, ¿tengo que volverme a enamorar, casarme, etcétera, para tener una hija? En este caso, a lo mejor no habría sido una hija sino un hijo», declaró por entonces Pantoja ante las cámaras. Y su mirada se dirigió a Perú, un país entonces marcado por grandes tensiones políticas y sociales.

En 1996, Isabel Pantoja viajó a Cuzco, Perú, para adoptar a una bebé de tan solo siete meses, nacida como Andrea Celeste Rodríguez en dicha ciudad el 8 de noviembre del año anterior. Sin embargo, lo que podría haber sido un proceso de adopción normal, estuvo envuelto en circunstancias sospechosas debido a la rapidez con la que se seleccionó, algo que despertó dudas entre la prensa y la opinión pública, tanto en España como en Perú.

La sombra de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori

Durante los años 90 Perú estuvo bajo el mandato de Alberto Fujimori, cuya administración fue altamente controvertida, especialmente debido a la influencia de su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Montesinos era conocido por su control sobre muchos aspectos de la vida política del país, y la adopción de Isa Pantoja no estuvo exenta de rumores sobre una posible intervención suya. Se ha especulado que el entonces presidente facilitó la adopción de Isa gracias a sus conexiones y poder en el gobierno, lo que aceleró enormemente el proceso en un contexto donde las adopciones internacionales eran difíciles de gestionar.

«Fujimori e Isabel Pantoja eligieron juntos a bebé adoptada. Isabel Pantoja no sólo contó con la ayuda de Vladimiro Montesinos en la irregular adopción de su hija peruana, sino que también tuvo la solícita compañía del entonces presidente Alberto Fujimori, quien personalmente acompañó a la cantante a elegir a la pequeña que tomaría en adopción y le brindó todas las facilidades», se podía leer en la prensa.

Aunque nunca se ha confirmado oficialmente la implicación de Montesinos, estas acusaciones formaron parte de una nube de sospechas en torno a la adopción de Isa. El hecho de que Isabel Pantoja, una celebridad española, lograra adoptar a una bebé en Perú durante un momento en el que este tipo de procedimientos eran casi imposibles para otros extranjeros, reforzó las teorías de un tráfico posible de influencias. Tal fue el revuelo causado alrededor de la adopción de Isa Pantoja, que la intérprete de Marinero de luces tuvo que declarar en Madrid ante el juez español Guillermo Ruiz Polanco y el fiscal Jesús Alonso Cristóbal, y responder a las preguntas enviadas por la fiscal peruana Juana Meza.

Isabel Pantoja negó cualquier vínculo con Vladimiro Montesinos, a pesar de que Dora Beatriz Escudero, ex agente de policía y que trabajó como chófer y guardaespaldas de la artista durante su estancia en Perú, afirmó haber sido testigo de ciertos sobornos relacionados con la adopción. En lo que respecta a los pagos irregulares, Pantoja sostuvo que solo había cubierto los costes habituales de los trámites de adopción, negando haber entregado los 80.000 dólares que, según la revista Hoy, habrían sido pagados a Montesinos y a la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Perú concluyó que no había pruebas contra Isabel Pantoja.

Así se enteró Isa Pantoja de que era adoptada

Isa Pantoja descubrió la verdad sobre su adopción de una manera abrupta y dolorosa, en sus propias palabras. A la edad de siete años, mientras estaba en el colegio, la hermana de Kiko Rivera se enteró de su situación por boca de sus compañeros, un hecho que la marcó profundamente. Cuando confrontó a su madre, Isabel le habría contado una versión poco clara y confusa, en la que mencionaba que los padres biológicos de Isa habían fallecido. Esto complicó más la comprensión de su historia y supuso un momento crucial en la relación entre madre e hija, que a partir de entonces se caracterizó por tensiones crecientes.

«Mi hija no sabe que es adoptada. Mi hija es mía y de nadie más. Así que, ¿qué derecho tiene nadie a permitir que se entere de lo que su madre, que soy yo, no quiere decirle? ¿Acaso tiene alguien derecho a quitarle también la ilusión de su hermano, que la adora? No lo voy a permitir y voy a llegar hasta el final. Mi niña, y tú lo sabes, habla de Paco como de su papá…», fueron las palabras de Isabel Pantoja previas a que su hija supiera la verdad.

La madre biológica de Isa Pantoja

Al margen de lo anterior, otro los aspectos que más dudas ha suscitado de esta historia tiene que ver con la madre biológica de Isa Pantoja. Se trata de Roxana Luque Sosa y, según se conoce, cuando nació Isa era una joven peruana de 24 años que se enfrentaba a una situación económica muy complicada. Tanto, que no podía hacerse cargo de su hija recién nacida y decidió darla en adopción.

En 1998, tres años después de la adopción, la madre biológica de Isa apareció por primera vez en los medios peruanos, alegando que desconocía que su hija había sido entregada a una persona famosa en España. Aseguró haber firmado los documentos de adopción sin saber que la bebé sería criada por la mismísima Isabel Pantoja. La identidad de Roxana Luque Sosa ha sido objeto de interés mediático durante años, especialmente cuando ha expresado su deseo de reunirse con su hija, inclusive en nuestro país. Isa, por su parte, ha preferido no profundizar públicamente en este aspecto de su vida. Cabe esperar si lo hará ahora aprovechando su visita al programa a los mandos de Santi Acosta y Beatriz Archidona.