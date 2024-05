Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja, aterriza en España con un claro objetivo

A pesar de las negativas que ha recibido por parte de Isa Pantoja, Roxana Luque ha aterrizado en España para dejar claro cuál es su objetivo. «Conocer a mi hija es mi gran sueño», ha declarado nada más poner un pie en nuestro país. No ha querido entrar en detalles, asegura que está «muy cansada», que el viaje ha sido «complicado» y que prefiere reposar antes de pasar a la acción.

La primera vez que se supo de la existencia de Roxana fue gracias a Gema López, actual presentadora de Más Espejo. La periodista viajó a Perú para conocer a la madre biológica de Chabelita y descubrió su historia al completo. Desde entonces han pasado muchas cosas, por ejemplo Isa ya no tiene relación con Isabel Pantoja, pero sigue sin querer conocer a su progenitora. Cree que si da el paso estaría traicionando a la tonadillera y prefiere no tener más problemas.

Roxana ha sido acusada de estar motivada por intereses mediáticos y económicos, pero ella promete que siempre ha estado pendiente de su hija. Según cuenta, le ha seguido gracias a las revistas y programas que se han hecho eco de su trayectoria, por eso sabe que se ha casado, que tiene un hijo y que en estos momentos no se habla con su familia.

¿Qué pretende Roxana Luque?

El programa Fiesta ha recogido las declaraciones más importantes de la madre biológica de Isa Pantoja. «Quiero anunciarles que estoy viajando a España muy pronto, para ser más precisos, estoy llegando en mayo porque las esperanzas de contactarme con Isa aún siguen intactas. Verla a ella y poder abrazarla, que es mi sueño. Voy a visitar Cantora», comentó antes de emprender su aventura.

Roxana está dispuesta incluso a llamar a la puerta de Isabel, no descarta nada. Simplemente quiere abrazar a su hija y explicarle en persona por qué la dio en adopción. Alejandro Albalá, ex novio de Chabelita, estaba en el plató de Fiesta cuando salió a la luz todo esto. A pesar de todos los problemas que ha tenido con los Pantoja, el joven se ha posicionado al lado de Isa.

«Me parece de muy mala educación por su parte y de no tener corazón. No tienes que hacer eso. A mí me parece muy duro. No me gustaría ser ella, la verdad» , ha comentado delante de Emma García.

«Si Isa ha dicho públicamente que no quiere saber nada de ti, respeta la decisión de esa niña. No vengas aquí a provocar. Es un tema doloroso para ella», insiste el ex concursante de Supervivientes.

Así se enteró Isa Pantoja de que era adoptada

Alejandro Albalá ha estado un tiempo apartado de los medios y ahora ha reaparecido en Fiesta para hablar de Supervivientes. Lo que no sabía era que la tertulia sobre el concurso iba a coincidir con la llegada de Roxana Luque a España. «A mí me parece un marrón para Isa que venga aquí su madre. Además, ella sabe que no quiere saber nada de ella. No sé a qué viene. No sé qué busca», ha comentado.

Chabelita desveló en su momento que Isabel Pantoja le llamó «preocupada desde la cárcel» cuando se enteró de las intenciones de Roxana. En aquella época la cantante estaba en prisión por su implicación en el caso Malaya y no sabía qué hacer para ayudar a su hija.

La adopción de hija fue un tema tabú hasta que una de sus compañeras de colegio le dijo que Isabel no era su madre biológica. «Una niña en el colegio británico al que iba en Marbella me dijo que era adoptada, yo no sabía ni qué era eso», declaró la colaboradora durante una de sus entrevistas. ¿Cómo reaccionará si Roxana consigue localizarla o su número de teléfono?