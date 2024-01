Es una realidad. Isa Pantoja y su madre, Isabel Pantoja, están más distanciadas que nunca y, es que la relación entre ellas ha ido variando con el paso de los años hasta tal punto de no tener contacto. Sobre esto y otros aspectos ha hablado, recientemente, en una entrevista la colaboradora de televisión.

Isa Pantoja sobre la tonadillera

Isa Pantoja ha dado un paso al frente abriendo su corazón tres meses después de su enlace con Asraf Beno, que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Celebración a la que no fue su madre. «No me siento abandonada por mi madre, quizás porque ahora tengo mi propia familia», ha dicho muy tajante a Lecturas.

«El día que me atropelle un coche seguramente hablaremos, pero mientras tanto, no. Sé que no me voy a arrepentir de nada, he puesto todo de mi parte», ha indicado. En esta misma línea, Isa ha asegurado que si la artista la llama ella accederá a un encuentro o conversación. «Nunca he dudado de que me quieran. Pienso que me quieren (hace referencia a su familia), pero no sé qué pasa», ha reflexionado.

Sobre su madre biológica

Es entonces cuando entra en esta ecuación su madre biológica, Roxana Luque. Sobre su condición de adoptada, Isa ha comentado que «yo no elegí venir a España. Estoy súper agradecida por haber sido adoptada, pero la vida que he tenido es la que es. El otro día vino Dulce a casa, vimos unos fotos mías de cuando era pequeña que tenía en un sobre que me había dado Diego Gómez (ex pareja de Isabel Pantoja) Y dice Dulce: ‘No quiero contarte nada, no es una cosa mía’ y la dije ‘Si no me lo cuentas tú…’», ha contado la televisiva.



«Quiero saberlo ya todo, desde que me lo contó mi madre que yo tenía 8 años no he vuelto a saber nada. Con 18 años volví a hablar con mi madre de la adopción, que fue justo cuando salió a la palestra mi madre biológica. Lo hice para tranquilizarla a ella, encima. No creo que hubiera querido conocer a mi madre biológica, para mí ha sido como faltarle el respeto a mi madre de verdad, a Isabel, pero, tal vez, sí me hubiera interesado saber si tengo hermanos, primos, tíos o lo que sea…», se ha sincerado la hermana de Kiko Rivera. La ex concursante de Gran hermano VIP ha asegurado que, ahora, ya se encuentra fuerte para poder afrontar esta situación de su vida.

Según ha dado a conocer Isa, Dulce le ha contado que su madre «fue al orfanato y que, a pesar de que había muchos bebés allí, dijo: «Esa». Y me eligió a mí. Tuvieron que pasar un mes y medio conmigo en un hotel de Perú. Se quedó conmigo Dulce, junto a María Navarro (representante de la tonadillera), porque mi madre tuvo que volver a Madrid. Yo tenía tres meses, decían que no sonreía y que me hacían el juego del escondite para que me riese. Cuando fui a Madrid, al parecer, recuperé la felicidad y empecé a reír. Asraf le preguntó a Dulce: ‘¿E Isabel cómo estaba con Isa?’ y Dulce contestó: ‘Loca de contenta’». Me refugio en esto cuando me dicen cosas negativas de mi madre. El hecho de llevarme mal o de no tener relación con ella hace que necesite tener historias bonitas a las que agarrarme», ha sentenciado en un arranque de sinceridad.