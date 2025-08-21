No ha sido un cumpleaños fácil para Mette-Marit de Noruega. La princesa ha celebrado su onomástica justo un día después de que el fiscal confirmara la lista de cargos por los que se va a juzgar a su hijo mayor, Marius Borg. Después de más de un año de intensas investigaciones y varias detenciones, el joven se sentará ante los tribunales a principios del próximo año y tendrá que enfrentarse a cargos de extrema gravedad, entre ellos, cuatro presuntas violaciones. Desde la casa real han expresado su máximo respeto por las autoridades competentes y han optado por mantenerse al margen. Marius afrontará el caso como cualquier ciudadano más, sin privilegio alguno.

Es en este contexto en el que la esposa del príncipe Haakon ha celebrado su 52 cumpleaños, de una manera privada y sin grandes fiestas. La casa real ha compartido una fotografía oficial de la princesa junto a una discreta felicitación. Unas escuetas palabras para conmemorar el cumpleaños de Mette-Marit, pero que no han sido diferentes a las de otros años. En el caso de la imagen, se trata de una fotografía de medio plano en la que la madre de la princesa Ingrid Alexandra aparece con una media sonrisa, el pelo suelto y vestida con los colores de la bandera noruega.

Desde la casa real no han dado detalles concretos sobre cómo ha sido la celebración de esta jornada, dado que no había previstos actos oficiales. No obstante, sí que ha trascendido que la princesa ha pasado el día en su residencia acompañada de algunos de sus seres queridos con los que ha celebrado de manera discreta su cumpleaños. La familia no está para muchas fiestas después de conocerse la delicada situación en la que se encuentra Marius Borg.

Aunque el príncipe Haakon de Noruega sí que ha reaparecido en público desde que se conocieran los cargos oficiales contra el hijo mayor de Mette-Marit, a la princesa aún no la hemos visto. El heredero no dudó en atender a los medios en un acto oficial, en el que manifestó su confianza en la justicia y recalcó que se trataba de una situación complicada y desafiante.

Ha sido la televisión noruega la que ha confirmado que sí que ha habido una reunión privada en casa de los príncipes, marcada, por cierto, por una gran ausencia. Estamos hablando de la princesa Ingrid, que se encuentra en estos momentos en Australia comenzando su formación universitaria. Casualidad o no, el destino ha querido que el escándalo de su hermano mayor pille a la futura reina a miles de kilómetros. Algo que, por otra parte, es muy positivo para evitar que su imagen se vea contaminada por la polémica.

La nieta del rey Harald de Noruega está centrada en esta nueva etapa y ya se han publicado algunas fotografías de sus primeros días en la universidad, donde ha hecho algunas amigas. De hecho, sus padres estuvieron acompañándola cuando se instaló en Sídney, pero ahora ya le toca volar sola y disfrutar de esta nueva experiencia.