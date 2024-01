Isa Pantoja rompe su silencio y aclara si está embarazada

Asraf Beno activaba todas las alarmas sobre un posible embarazo de Isa Pantoja, el pasado domingo, durante el debate de GH DÚO. El concursante, reveló que su mujer tenía un retraso menstrual y que era «muy probable», por ende, que esto fuera un primer síntoma de preñez. «Yo quiero saber una cosa, yo he visto una cigüeña revoloteando y para mí no viene, sé que te encantaría ser padre», le dijo Ana María Aldón, también concursante del reality, a Asraf. «No lo sé, yo estoy en duda, este mes un poco dudoso. Te juro por mi madre que tengo dudas, no lo sé tampoco. A mí me encantan los niños (…) Esta semana ella salía de dudas, a mí me gustaría que fuese una niña», respondía él asentando un sinfín de comentarios en las redes sociales y en la crónica social de nuestro país, que no han sido clarificados hasta hace escasas horas.

Isa Pantoja ha comparecido en directo, este martes, en Vamos a ver, para aclarar si está embaraza y explicar todos los detalles de su situación.»No, no lo estoy, sí es verdad que se me ha retrasado, pero creo que también es por los nervios de todo esto, de que Asraf está en GH DÚO y puede ser un poco eso. A veces la mente juega malas pasadas», ha comenzado diciendo. «Se fue con esa duda. A partir de ahora todos los meses van a ser un poco así porque hemos dicho que queremos tener un niño y estamos ahí», ha añadido la hija de Isabel Pantoja dejando claro, de nuevo, que la intención de los recién casados es convertirse en padres en un futuro muy próximo.

Isa Pantoja, en directo, en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

En su intervención, Isa Pantoja ha querido, además, defender a Asraf de las acusaciones que en estos días decían que el ex Supervivientes estaba usando su posible paternidad como estrategia para no salir nominado y permanecer el máximo tiempo posible en el concurso. «Creo que también han influido los nervios de su entrada en Gran Hermano», ha dicho. Cabe recordar, en este sentido, que la presenta edición de GH DÚO comenzó el pasado jueves día 11 de enero, después de que tuviera lugar la gran final de Gran Hermano VIP, con la victoria de Naomi Asensi.

Isa Pantoja ya es madre de un niño fruto de su relación con su ex pareja, Alberto Isla, el joven gaditano fue el primer novio mediático de la hija de la tonadillera a quien conoció en 2010 en el instituto. Fue el mismo día que Isa Pantoja cumplía su mayoría de edad, cabe recordar, en 2013, cuando Isabel Pantoja anunció a través de un comunicado que sería abuela por segunda vez. «Debo comunicar con orgullo y sincera alegría que mi hija, que hoy cumple 18 años, va a agrandar en breve nuestra familia ya que se encuentra embarazada. Su embarazo ha sido fruto de una relación estable y duradera de amor, así como plenamente consciente y deseado. Ruego que se respete su intimidad, y la del resto de miembros de la familia, y se tenga la consideración debida hacia una persona joven e ilusionada que afronta la maternidad por vez primera», rezaba el escrito.