Asraf Beno sorprende al confesar el posible embarazo de Isa Pantoja

Asraf Beno ha vuelto a exponerse delante de las cámaras tras aceptar su participación en la segunda edición de Gran Hermano DÚO. Fue el pasado jueves cuando dio pistoletazo de salida a su concurso y, en tan solo 72 horas, el joven ya ha sorprendido a la audiencia anunciando una gran noticia que podría cambiar su vida y la de su pareja, Isa Pantoja, con la que acaba de darse el «sí, quiero» el pasado mes de octubre.

Todo ocurrió cuando Asraf mantenía una conversación con Ana María Aldón, en la que la ex pareja de Ortega Cano le preguntaba por si había algo que le preocupara del exterior. En ese momento, salía a la luz el tema de la paternidad y, lejos de mantenerse en una actitud discreta, el de Ceuta revelaba que «era bastante probable» que fuera a ser padre junto a su esposa de forma inminente, ya que habían tenido una falta: «Han pasado una serie de cosas, había una confusión de fechas, y no lo sé. Puede ser», explicaba, dejando en el aire un gran misterio sobre su posible paternidad con la hija de la tonadillera.

Asraf Beno y Elena Rodríguez en ‘Gran Hermano DÚO 2’/ Mediaset

«Para mí a lo mejor no sería el mejor momento, porque quiero esperar a la casa», proseguía Beno, aunque hacía hincapié en que era algo que quería que ocurriese y que viniera cuando viniera, sería una buena noticia. Tras hacer partícipe a los telespectadores de esta conversación, Ion Aramendi hablaba directamente con el protagonista de la trama en directo y le informaba que no había conseguido ponerse en contacto con Isa.

Asraf confirma que tiene dudas sobre si será padre próximamente 😱 ¿Estará @IsaPantojam EMBARAZADA? 🤰 🔁 Si, lo va a estar seguro

❤️ Lo necesito saber yaaaa#GHDúoDBT1 pic.twitter.com/uikduoRltJ — Gran Hermano (@ghoficial) January 14, 2024

Estas palabras hacían que la preocupación de Asraf aumentara por momentos, pero el presentador continuó su discurso intentarlo transmitirle toda la tranquilidad posible: «Sin el consentimiento de Isa no podemos compartirlo. Tómatelo como sea. Vive la experiencia. Sigue con la ilusión y ya vemos lo que pasa», decía. En el caso de que el embarazo fuera una realidad, Asraf simplemente ha querido compartir que «le gustaría que fuese una niña», aunque al mismo tiempo reconocía que no tenía un nombre en concreto que le gustara.

La reacción de Anabel Pantoja al posible embarazo de Isa Pantoja

Anabel Pantoja era una de las colaboradoras que se encontraba presente en el plató y, como era de esperar, fue la primera en recibir las preguntas de Aramendi sobre el asunto. Para sorpresa de muchos, la reacción de la sevillana no fue para nada en apoyo hacia el concursante: «El chiquillo se hace una ilusión ahora que si después no sale…Yo no tengo ni idea. Es un tema que lo convertimos aquí en divertido. Pero comentar que si tiene una falta o no, no sé si a Isa le puede hacer gracia», comenzaba a decir.

Anabel Pantoja en ‘Gran Hermano DÚO 2’/ Mediaset

«Sería una bonita noticia si siguiera adelante, pero imagínate que no», sentenciaba, dejando entrever que su prima podría sentirse molesta tras la revelación de su novio en la casa de Guadalix de la Sierra.