Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer: sus primeras palabras

Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer. La pareja se ha casado este martes ante notario, si bien será el próximo viernes cuando celebren su gran día con una ceremonia que tendrá lugar en Sevilla. Concretamente, en la exclusiva hacienda ‘Al Baraka’, ubicada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. Un enclave donde rebosan la elegancia y el encanto de la era andalusí en un conjunto arquitectónico repleto de patios, arcos en forma de herradura, y fuentes de inspiración califal.

Ha sido la hija de Isabel Pantoja quien ha desvelado la noticia esta misma tarde a través de sus redes sociales, donde reúne a más de setecientos mil seguidores en Instagram, con una imagen de los dos jóvenes fundiéndose en un apasionado beso a las puertas del escribano público. «Aunque suene raro, ya somos marido y mujer. El viernes lo celebraremos por todo lo alto con nuestra gente», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam)

Como es habitual, la pareja ha tenido que acudir al lugar en compañía de dos personas de su máxima confianza que han ejercido como testigos del enlace. Por parte de Asraf, tal y como ha adelantado la revista Lecturas, ha sido su madre; mientras que por parte de Isa, lo ha hecho Sonia, su mejor amiga y actual representante para con sus proyectos profesionales. «Ha sido con una ceremonia íntima. En realidad ha sido solo el trámite en Fuenlabrada con dos testigos: la madre de Asraf y Sonia, la representante de Isa Pantoja. Ha sido en una notaría. Isa está muy feliz, pero la fiesta la montará el viernes», ha informado Luis Pliego, director de la citada publicación, en TardeAR, el nuevo programa de las tardes de Telecinco a los mandos de Ana Rosa Quintana.

Para la ocasión, Isa Pantoja ha optado por una camisa blanda de lino que ha combinado con una falda tejana. Por su parte, el hermano de Anuar Beno ha lucido unos pantalones vaqueros en tono azul claro, que ha combinado igualmente con una camisa planta.

Así será la celebración de la boda

Si bien en un principio la boda iba a tener lugar en junio de 2021 y en Marruecos, finalmente se retrasó por el cierre obligado de la frontera del país de África del Norte con motivo de la pandemia del coronavirus. «Me caso con Asraf. Todo sigue igual pero lo tengo que retrasar, en septiembre u octubre. Pensábamos que se abrían fronteras en mayo pero no. Ahora dicen que en junio pero no nos vamos a arriesgar. Tampoco tengo prisa, así que lo más normal es retrasarlo unos meses que tampoco pasa nada», explicó Isa en El Programa de Ana Rosa.

Así, de unos meses pasó a varios años y con todo tipo de complicaciones. Se espera que acudan al enlace sus compañeros de plató, Jorge Javier Vázquez -en calidad de padrino-, o su prima, Anabel Pantoja, no así Kiko Rivera ni su esposa, Irene Rosales, debido a cómo está su relación ahora mismo. Tampoco lo harán Manuel Cortés y Alma Bollo, a consecuencia, suponemos, de los conflictos que se han generado en la última edición de Supervivientes con Asraf; así como la madre de éstos, Raquel Bollo. «No mi hermano no vendrá y el resto de primos tampoco», respondió Isa, tajante, preguntada expresamente por ello hace varias semanas.

Asraf Beno e Isa Pantoja en la boda de Anabel / Gtres

Pero la gran ausencia, será, sin duda la de Isabel Pantoja. En la actualidad, la tonadillera y su hija no tienen relación, aunque no ha trascendido, todavía, el por qué. «A día de hoy, no tenemos relación. No va a ir a la boda, no lo sé. No la juzgo, por eso no quiero que nadie la juzgue».