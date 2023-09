El futuro de Jorge Javier Vázquez en la boda de Isa Pantoja tras la cancelación de ‘Cuentos Chinos’

Las noticias sobre el futuro de Jorge Javier Vázquez en Telecinco no son buenas. Mediaset, grupo audiovisual presidido por Borja Prado, ha pensado que lo mejor para la empresa es cancelar Cuentos Chinos. Después de dos semanas en antena, el programa no ha obtenido los resultados esperados y lo mejor para todos es adoptar una postura diferente. Jorge Javier tenía por delante un reto verdaderamente complicado: intentar hacerle sombra a Pablo Motos, líder de su franja horaria. Antes del primer episodio de su nuevo proyecto, se puso en contacto con el presentador de Antena 3 a través de una carta pública.

Durante un momento, Jorge Javier Vázquez pensó que podía convivir con Pablo Motos. Aseguró que no quería arrebatarle ningún reinado, lo único que pretendía era que ‘Cuentos Chinos’ se quedase en la pequeña pantalla una larga temporada. Por eso contó con colaboradores tan mediáticos como Anabel Alonso o la reportera Susi Caramelo. LOOK hablo con esta última para buscar su reacción y nos aseguró que se había enterado de la cancelación del programa por nosotros. «No te puedo decir nada», comentó al respecto.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Antes de que Telecinco dejara de confiar en Cuentos Chinos, Jorge Javier le propuso a Isa Pantoja ser tertuliana del programa. La hija de la cantante aceptó encantada porque estaba en deuda con el comunicador. Vázquez ha aceptado ser padrino de su boda y llevarla al altar porque está «cansado» de todos los rechazos que ha sufrido a lo largo de su vida. El problema es que una conocida revista asegura que esta amistad corre peligro después de la cancelación del espacio de Mediaset.

Jorge Javier Vázquez aclara cuál es su postura

Isa Pantoja y Jorge Javier en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

Jorge Javier ha utilizado su cuenta de Instagram para desmentir que no vaya a ser el padrino de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La citada publicación ha hablado el entorno y supuestamente hay varias personas que están preocupadas por Vázquez. Han contado que en situaciones como esta suele agachar la cabeza y retirarse a un discreto segundo plano, por eso su presencia en el enlace matrimonial de Isa estaba en el aire. Debido a todas las dudas que han surgido, el presentador se ha manifestado al respecto.

«Mentira cochina», ha escrito exactamente. El catalán también ha aprovechado para desmentir que esté en una situación preocupante. De hecho ha bromeado con el asunto asegurando: «Siempre me quedará Tinder». Lo que sí es cierto es que ahora debe reconducir su situación porque de un momento a otro se ha quedado sin proyectos en Telecinco y la productora para la que trabaja, La Fábrica de la Tele, cada vez tiene menos peso.

La relación de Jorge Javier e Isa Pantoja

Isa Pantoja y Jorge Javier en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

El próximo 13 de octubre, Jorge Javier Vázquez llevará a Isa Pantoja al altar. Durante una de las últimas emisiones de Cuentos Chinos, el presentador desveló cómo se enteró de que la joven le había elegido a él. «Yo estaba en Creta de vacaciones, era viernes por la noche y había Deluxe y a la mañana siguiente me despierto con mensajes y me dicen qué: bonito lo de Isa. Entonces me enteré por la tele de que iba a ser el padrino». Afortunadamente este plan sigue en pie, es más, se especula con la posibilidad de que Vázquez también participe en la exclusiva que ha vendido la colaboradora.

El programa Fiesta asegura que la noticia tiene mucho más valor si está él. «Lo acepté porque dije mira, esta niña ha recibido tantos feos en su vida que en lo que de mí dependa, voy. Le hago de padrino y estoy a su disposición en lo que quiera contar conmigo. Puedes contar conmigo para lo que quieras», le dijo a la hija de Isabel Pantoja. Por suerte ha mantenido su promesa y en las próximas semanas formará parte de una de las bodas más esperadas del momento.