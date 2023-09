Susi Caramelo se entera de la cancelación de ‘Cuentos Chinos’ por Look

Auguran malos tiempos para Telecinco y, en especial, para Jorge Javier Vázquez. Apenas dieciocho días después del estreno de Cuentos Chinos, el programa de La Fábrica de la Tele que prometía destronar a El Hormiguero de Pablo Motos, en Antena 3, matando incluso a una de sus hormigas en una promoción previa al debut, ha sido cancelado. Corrían poco más de las seis y media de la tarde de este jueves cuando Mediaset hacía oficial que fulmina ipso facto el formato «tras no haber obtenido los resultados esperados». «Telecinco cancela Cuentos Chinos desde hoy tras no haber obtenido los resultados esperados», han sido las palabras del grupo de comunicación español, filial de MFE-MediaForEurope, de Fininvest.

Y no es de extrañar. Pues desde que apareciera en pantalla, el programa no ha logrado superar el 10% de cuota de pantalla. Una cifra que corresponde al porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa determinado, con respecto al total que tiene encendido su televisión durante la emisión. En su primer día, el formato de La Fábrica de la tele logró un 9,4% y, desde entonces, la audiencia ha ido cayendo hasta un mínimo histórico, ayer, con un 5,8 % de share, lo que se traduce en solo 776.000 espectadores pegados al televisor.

Jorge Javier Vázquez y Susi Caramelo en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

En este sentido, y pese a que muchos, es cierto, bautizaban lo sucedido con el nombre que lleva por título la obra de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, la noticia habría pillado tan desprevenida a la audiencia como al equipo del propio espacio. Sin ir más lejos, Susi Caramelo, encargada de desplazarse hasta los domicilios de las celebridades para entregar un pedido de comida asiática y charlar sobre los aspectos más desconocidos de sus vidas, se ha enterado por este portal del fin del programada. «Lo siento, ahora mismo no te puedo decir nada porque me acabo de enterar por vosotros», han sido sus palabras. «No sabia nada, pero poco te puedo decir, no te puedo comentar nada», ha añadido.

Por el momento, ningún otro miembro del equipo del espacio se ha pronunciado públicamente al respecto de lo sucedido. Sí lo ha hecho, no obstante, Jorge Javier Vázquez, que estaría ante su enésimo varapalo profesional en poco tiempo. Cabe recordar en este sentido, que el catalán, así como el resto de colaboradores, se enteró en directo y también por la prensa, el pasado mes de junio, del final de Sálvame tras catorce años ininterrumpidos de emisión. «Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡Los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming», ha escrito en un post en su perfil de Instagram.

» Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda», ha añadido.

No habrá despedida

Tal es la prisa de Telecinco por eliminar Cuentos Chinos de su parilla que el programa no tendrá, si quiera, una ‘muerte digna’. A razón de que los jueves ya se retiró de la programación para no dañar el arranque de Gran Hermano VIP con sus bajas audiencias, la de ayer fue la última entrega del formato.