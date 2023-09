Jaque mate a Jorge Javier Vázquez: Telecinco cancela ‘Cuentos Chinos’

«Telecinco cancela Cuentos chinos desde hoy tras no haber obtenido los resultados esperados». Con este escueto pero contundente comunicado, Mediaset acaba de hacer oficial que fulmina ipso facto el programa conducido por Jorge Javier Vázquez. La discretísima audiencia nunca colmó las expectativas que había puestas en él y había ido a pique, cayendo a mínimos históricos en las últimas semanas. De este modo, ya no habrá más entregas de este espacio de entretenimiento que se confirma como una de las grandes decepciones del año.

De este modo, el que fuera líder de Sálvame se queda sin un espacio que nació con la idea de competir en esa franja horaria con Pablo Motos y El Hormiguero, una batalla que los datos no han permitido que se dé. Telecinco decidió fortalecer la noche previa al prime time con este espacio que iba a ser la horma del zapato de Jorge Javier pero que nació dejando dudas desde el principio.

Isa Pantoja y Jorge Javier en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

Los espectadores no le dieron su visto bueno y así lo demuestran las cifras. Apenas ha promediado un escasísimo 7% de share, muy lejos de lo que se pretendía cuando se dio luz verde a este formato. Ya la semana pasada recibió el primer golpe frontal, cancelarlo los jueves para darle más espacio a la gala de GH VIP. Ahí quedó ya herido de muerte.

En su primer día, el formato de La Fábrica de la tele -que queda muy tocada- logró un 9,4% y, desde entonces, la audiencia ha ido cayendo hasta un mínimo histórico, el pasado martes, con un 6,7% y 869.000 espectadores de media. El miércoles 20 de septiembre subió a un 7,1 % de share, con 926.000 espectadores, mientras que El Hormiguero logró un 16,4 % y 2.118.000 espectadores. El programa de Telecinco, además también se vio superado en su franja por La 1 con la serie 4 estrellas, que obtuvo un 8,5 % y 1.112.000 espectadores.

Ni la vuelta de Jorge Javier Vázquez a la televisión tras su larga baja médica, ni el hecho de que fuera un espacio novedoso y con cabida para todos los públicos han conseguido calar en un público que de primeras dio la espalda a Cuentos Chinos. Sobre si es un fracaso o no, los números hablan y son inapelables.

Audiencia de ‘Cuentos Chinos’ en sus 10 programas

Primera semana de Cuentos chinos (7,6%)

– Programa 1 (11/09/2023): 9,4% y 1.240.000

– Programa 2 (12/09/2023): 7% y 940.000

– Programa 3 (13/09/2023): 6,8% y 828.000

– Programa 4 (14/09/2023): 7,4% y 927.000

Segunda semana de Cuentos chinos (7,0%)

– Programa 5 (18/09/2023): 7,1% y 930.000

– Programa 6 (19/09/2023): 6,7% y 868.00

– Programa 7 (20/09/2023): 7,1% y 926.000

Tercera semana de Cuentos chinos (6,2%)

– Programa 8 (25/09/2023): 6,7% y 885.000

– Programa 9 (26/09/2023): 5,8% y 776.000

– Programa 10 (27/09/2023): 6,2% y 800.000

Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

El propio Jorge Javier Vázquez hablaba en su blog de Lecturas, este pasado miércoles, sobre el escaso seguimiento que tenía su programa: «Cuando escucho a Shakira pienso que qué gusto que una mujer tan aparentemente exitosa como ella sea capaz de verbalizar una realidad tan prosaica. Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste. Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, donde conviven demasiada incertidumbre e incluso aburrimiento. La vuelta al cole está resultando cuando menos, complicada». Quizá imaginaba que la guillotina estaba a punto de descender. Y así ha sido, ya no contará más cuentos chinos.