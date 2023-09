Ha pasado una semana desde que Jorge Javier Vázquez regresara a la televisión. Tras más de cuatro meses alejado de los focos mediáticos, el presentador volvía a las inmediaciones de Mediaset de la mano de un innovador formato llamado Cuentos chinos. Un nuevo reto que prometía ser la gran revelación de la temporada pero que, de momento, tan solo ha conseguido datos de audiencia muy inferiores a los de sus principales competidores. Muchos han catalogado el arranque de dicho espacio televisivo como una auténtica «debacle» para el presentador. Una debacle justificada con los números registrados de share, a los que se suma un último varapalo que no ha dejado indiferente a ningún miembro de la plantilla del programa.

Tal y como ha avanzado un conocido portal dedicado a las últimas noticias de la pequeña pantalla, Bárbara Rey habría decidido cancelar su colaboración con el formato antes de empezar. La vedette era la encargada de debutar en el programa como la primera invitada y, tras terminar su esperada entrevista, la organización anunciaba que, de cara a las próximas emisiones, se convertiría en colaboradora habitual de Cuentos chinos. Un fichaje que apenas ha podido asentarse en la programación ya que, según ha trascendido, la madre de Sofía Cristo se habría sentido incómoda con diferentes comentarios de Jorge Javier durante la charla que mantuvieron, algo que ha propiciado que cancelara su contrato antes de tiempo.

Según lo publicado, Bárbara aceptó acudir al programa porque le explicaron que se sometería a una charla con el catalán enfocada al humor, donde la política y la ideología no serían bienvenidas. Sin embargo, la polémica de Luis Rubiales provocó un cruce de opiniones entre ambos donde la invitada no pareció sentirse muy cómoda. Así, Rey habría preferido no formar parte del elenco de Cuentos Chinos.

Bárbara Rey en el programa 'Cuentos chinos'

La noticia ofrecida por YoTele no ha tardado en viralizarse, aunque, de momento, el propio programa no se ha pronunciado al respecto. No obstante, no hay duda de que esta baja inesperada se suma al declive que está experimentando el nuevo reto profesional de Jorge Javier desde su estreno. Tan solo el primer día de emisión superó el 9% de cuota de pantalla, siendo vencido con creces por su principal competidor, El Hormiguero, el cual registró el doble de audiencia.

Confirmando lo publicado por el digital mencionado, el representante de Bárbara Rey, José Muro, ha manifestado para El Confidencial que, al no cumplirse con lo establecido previamente a la entrevista, su cliente ha decidido no continuar con el contrato. «No quiere participar en espacios en los que la política tenga hueco y por eso ha decidido salirse del proyecto. Evidentemente no le gustó la confrontación que tuvieron, pero ella siempre ha tenido, tiene y tendrá muy buena relación con él», señala Muro al medio citado, desmintiendo las conjeturas que pueden crearse con esta noticia sobre el mal ambiente que puede existir entre Jorge Javier y Bárbara.