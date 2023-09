Si hay una cita que ha marcado los tiempos de este pasado fin de semana esa ha sido la boda de Kiko Hernández y su ya marido, Fran Antón. Este sábado, la pareja se daba el ‘sí, quiero’ en el Salón Dorado del Ayuntamiento de Melilla. Hasta allí se desplazaron familiares y amigos, hasta un total de más de 350 invitados, que quisieron estar a su lado en ese momento tan especial después de más de dos años juntos y en secreto. Sin embargo, este feliz episodio de la vida del colaborador se ha visto empañado por la carta de Jorge Javier Vázquez.



Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

«Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablarme con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre. Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual», comienza explicando el presentador que acaba de regresar a la televisión con Cuentos chinos.

En esta misiva, Jorge se sincera y muestra, una vez más, sus sentimientos. Confiesa que, pese a la gran amistad que siempre le ha unido a Kiko se siente «desencantado». «No me emocioné ni nada. Sentí que me estaba contando una de sus bombas, pero, además, de escaso alcance. Me ganó la decepción. Quizás la tristeza también», asegura, sin tapujos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Hernández (@kikohernandeztv)

«Menuda mierda como un piano hemos tenido de relación Kiko y yo para que en ningún momento en veinte años haya encontrado la oportunidad para abrirse conmigo. Y creo que, durante todo este tiempo se lo he puesto muy fácil, estaba el camino muy allanadito para que un día me invitara a tomar café (aunque pagara yo, todos conocemos a Kiko) y me pusiera al tanto», recrimina Jorge a Hernández. Sin embargo, siente cierta empatía por él al haber tenido que esconder su orientación por tanto tiempo. «El día de autos también pensé en lo mal que lo ha debido pasar todos estos años callándose algo tan importante. Pero luego también imaginaba que llevaba una doble vida repleta de placeres y desenfreno y entonces me volvía un poco más loco porque, hora ya es de decirlo, me he sentido estafado», cuenta Jorge Javier en Lecturas, su revista de cabecera.

Pese a los sentimientos encontrados de Jorge, asegura que el cree que en un tiempo todo esto quedará en una simple «anécdota». «Yo sé que un día quedaremos y que nos reiremos. (…) Será algo que sucedió en un periodo convulso de nuestras vidas. Pero tengo ganas de saber qué tipo de relación quiere Kiko tener conmigo porque, después de viente años juntos, me he dado cuenta de que más allá de muchísimo cariño que le tengo no sé nada de su vida. Y es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tanto no es más que un perfecto desconocido», finaliza.