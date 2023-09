Kiko Hernández y Fran Antón han iniciado los trámites para aumentar la familia

Kiko Hernández y Fran Antón han vivido uno de los momentos más bonitos de su vida. Estamos hablando, cómo no, de su vida. El que fuera colaborador de Sálvame anunció que este enlace iba a llevarse a cabo el sábado 16 de septiembre en Melilla. Después de mucha espera, el esperado día por fin llegó.

¡Y de qué manera! La boda comenzó con la llegada de los novios con sus respectivas madres. Durante la ceremonia, hubo momentos realmente emotivos. Uno de los más sonados fue, sin lugar a dudas, los votos de la pareja. Fran Antón, al borde de las lágrimas, quiso sincerarse con el que iba a convertirse en su marido.

«Sí, quiero que me recojas en el aeropuerto y me prepares la cena (…) Sí, quiero tenerte siempre cerca. Sí, quiero que cantemos en el baño a las cuatro de la mañana», aseguró Fran Antón, dirigiéndose a Kiko Hernández. «Sí, quiero ser tu compañero y el padre de las niñas. Eres el hombre de mi vida, te amo desde el infinito hasta el más allá», aseguró.

Tal y como ha recogido Lecturas en el reportaje de la boda, el tertuliano comenzó sus votos con una curiosa anécdota: «Me he dejado la chuleta arriba. Me lo he apuntado en la mano pero, como estamos todo el rato cogidos, se me ha borrado». Después de este instante, quiso dirigirse a Fran Antón de una manera realmente mágica y especial:

«Gracias por encontrar en ti a un amigo (…) Gracias por la pedazo de familia que tienes. Juntos el resto de la vida. Te voy a querer siempre y no te voy a soltar la mano nunca», afirmó el colaborador de televisión. Fue entonces cuando, nada más terminar sus votos, Hernández confesó a todos los invitados que han iniciado el proceso para tener un hijo en común, y que su deseo es que ese bebé llegue en 2024.

«Ojalá el año que viene ya seamos cinco», aseguró Kiko. Además, confirmó que sus dos hijas, Jimena y Abril, van a llevar los apellidos de Fran Antón. Es más, una de las pequeñas se convirtió en una de las protagonistas de la ceremonia al decir estas palabras: «Llevo seis años feliz con mi padre, ahora lo seré el doble con mi padre Fran». ¡Qué familia tan bonita han formado!