Ridículo de dos actrices en las fiestas de Sants gritando como posesas contra «la genocida Israel»

El pregón de la Fiesta Mayor de Sants del pasado sábado protagonizado por las actrices mallorquinas Esther López y Júlia Truyol ha causado furor en redes sociales por la delirante protesta de ambas contra Israel. El momento que las inmortalizó llegó cuando ambas actrices comenzaron a gritar de manera descontrolada, descrito por los asistentes como «gritos como si estuvieran poseídas por el demonio».

Las integrantes de la compañía teatral La Calórica, residentes en el barrio barcelonés desde hace diez y diecisiete años respectivamente, transformaron el tradicional discurso de apertura en una plataforma reivindicativa que desató tanto apoyo como burlas.

Durante su intervención en el Parc de la Espanya Industrial, ante numerosos vecinos congregados bajo el balcón de la Casa del Mig, las actrices aprovecharon el momento para denunciar la crisis habitacional que atraviesa Barcelona y posicionarse firmemente contra Israel en el conflicto de Gaza. Sus palabras «Estamos hartas» y «que el estado genocida de Israel no quede impune» entraban dentro de lo previsible.

😳 Los gritos y la polémica en el pregón de Sants de dos actrices: «Que el Estado genocida de Israel no quede impune» 👉🏻 Esther López y Júlia Truyol exigieron que se activen “todos los mecanismos posibles” para frenar “la atrocidad” en Gaza pic.twitter.com/uanUeG3YdY — okdiario.com (@okdiario) August 25, 2025

Lo que no estaba en ningún guion es la escena de frenopático que vino después: una sarta de gritos histéricos a modo de protesta que dejó a todos boquiabiertos. Los comentarios en redes no se hicieron esperar: «Una perroflauta es poseída en directo por el demonio mientras daba un pregón en Barcelona. Rezamos por su alma y por su pronta recuperación», resumió con exactitud un internauta.