Felipe VI imita a Sánchez y llama «retenidos» a los presos políticos liberados en Venezuela

El Rey Felipe VI se ha referido a los presos políticos españoles en Venezuela como «retenidos» por el régimen de Maduro. Una referencia que también ha utilizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para el Rey, el país debe alegrarse por la liberación de los cinco compatriotas y la de «otros ciudadanos que se hallaban igualmente retenidos».

Así se ha expresado durante su discurso en la celebración de la X Conferencia de Embajadores en Madrid en la que ha compartido unas «reflexiones» sobre lo ocurrido en el país hispano hace ahora una semana. A juicio del monarca, «un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece».

Para el Rey, el único camino que debe seguir ahora el pueblo de Venezuela es el de «recuperar» de manera plena sus «libertades». Una referencia, con la que ha defendido que en el mundo actual no se pueda permitir «ni con la palabra ni con el silencio» la «conculcación sistemática» que se está produciendo en los últimos tiempos del Derecho Internacional.

A renglón seguido, el propio monarca ha reconocido que más allá del caso concreto de Venezuela, «es fundamental» seguir manifestado como país «nuestro apoyo firme e inequívoco» al respeto de las libertades y las leyes que deben regir la convivencia entre todos los países.

El monarca, además, ha puesto énfasis en su discurso en que la irrupción de las fuerzas estadounidenses en Venezuela, con la consecuente detención del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, «se trata de un salto atrás de más de un siglo».

Una referencia que al Rey le retrae «a un tiempo de vacío normativo que, con el agravante de la tecnología actual -los medios actuales- plantea inquietantes escenarios de futuro».

El lenguaje de Moncloa

«A todos debe alegrarnos la liberación de cinco compatriotas y de otros ciudadanos que se hallaban igualmente retenidos», ha expresado el monarca. Mismas palabras que utilizó el líder socialista del Ejecutivo que, ya el jueves en un comunicado, evitó referirse a los españoles excarcelados como presos políticos. En su lugar, se refirió a ellos como «retenidos».

En el mensaje difundido por el presidente del Gobierno, Sánchez se limitó a celebrar la «liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela».

«Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos», valoró el presidente del Gobierno español, que, por otro lado, ha venido denunciando en los últimos días como una violación del Derecho Internacional la captura por parte de Washington del narcodictador venezolano.