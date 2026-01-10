Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: el truco de los canarios para tener 40 días de vacaciones en 2026

Ahora que ya hemos comenzado el año, puede que muchos ya piensen en cómo planificar las vacaciones que van a tener en este 2026 y más cuando en muchas empresas ya se comienza a informar de los días que se van a tener disponibles, a partir del calendario laboral establecido. Pero en el caso de Canarias, esto puede ser algo distinto, porque cada isla incorpora festivos propios que no coinciden necesariamente con los de la comunidad autónoma o los estatales. Esa particularidad, lejos de complicar la organización, se ha convertido en una oportunidad para quienes quieren estirar al máximo sus días libres en 2026. De hecho, algunos trabajadores podrán llegar a disfrutar de alrededor de 40 días de vacaciones.

El método no es nuevo, pero sí está ganando popularidad. Se basa en una idea sencilla: revisar el calendario festivo con calma y elegir los días de vacaciones estratégicos, de modo que se enlacen fines de semana, festivos nacionales, autonómicos, insulares y locales. El margen para hacerlo existe porque la ley fija un mínimo de días de vacaciones, pero no impide encadenar varios bloques cuando coinciden días festivos a principio o final de semana. En esta ocasión, el calendario de 2026 se presta especialmente bien a estas combinaciones. La secuencia de festivos repartidos entre invierno, primavera y otoño permite construir tramos largos de descanso con sólo unas pocas jornadas solicitadas. El resultado cambia según la isla y el municipio, pero la dinámica es la misma: con una planificación mínima, se pueden transformar los festivos de siempre en 40 días de vacaciones.

El truco de los canarios para tener 40 días de vacaciones

El Estatuto de los Trabajadores establece que todos los empleados tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones al año, o su equivalente en días laborables cuando así se recoge en los convenios. Este mínimo puede ampliarse, pero nunca reducirse. A partir de ahí, los acuerdos sobre cómo y cuándo disfrutarlos dependen de la empresa y del trabajador.

Este margen es el que permite realizar combinaciones amplias siempre que exista acuerdo con la empresa. No hay ninguna ilegalidad en enlazar festivos con vacaciones; la ley solo condiciona que las fechas se comuniquen con antelación y que exista consenso en el calendario laboral interno. En Canarias, donde cada isla celebra varias festividades propias, las posibilidades de ampliación son todavía mayores.

Un calendario lleno de oportunidades para 2026

El año arranca con dos festivos colocados de manera estratégica: el 1 de enero y el Día de Reyes. Quien hubiera pedido el viernes 2 y el lunes 5 habría encadenado seis días libres sin mayor esfuerzo, un ejemplo que anticipa lo que ocurrirá durante el resto del año. El Carnaval es uno de los momentos más propicios. El 17 de febrero, martes de Carnaval, es festivo local en 46 municipios del Archipiélago. Si se añaden el lunes 16 y el miércoles 18, y se completan los días hasta el viernes en aquellos municipios donde no coincidan más festivos, se obtiene un bloque de hasta nueve días seguidos.

En Tenerife, además, el calendario combina el Carnaval con un festivo insular anterior, el de la Virgen de Candelaria del 3 de febrero. Aunque no todos los trabajadores podrán enlazar ambos periodos, quienes tengan margen para hacerlo se encontrarán con varias semanas de febrero muy favorables para ampliar descansos.

La Semana Santa vuelve a ser clave

Luego está la Semana Santa con jueves y viernes Santos como festivos, y si se puede pedir el lunes, martes y miércoles de esa misma semana (además del fin de semana inmediato)— se puede construir un tramo de nueve días libres. Este tipo de combinaciones es de las más habituales entre quienes dependen de disponer de pocos días de permiso en primavera.

Mayo y junio encadenan puentes y festivos locales

El mes de mayo trae un puente especialmente atractivo para Tenerife y Santa Cruz. El Día del Trabajador se celebra el viernes 1 de mayo y, tres días después, el lunes 4 es festivo por el Día de la Cruz. Si alguien pide desde el martes 5 hasta el viernes 8, podrá prolongar el descanso hasta diez días seguidos. Es una de las combinaciones más extensas del año con solo una semana laboral solicitada.

Junio continúa en la misma línea. La festividad de San Juan se mantiene en varios municipios, a lo que se suman celebraciones locales y, en el caso de La Orotava, el Corpus Christi. Dependiendo del municipio, pedir cuatro días puede traducirse en nueve jornadas consecutivas sin trabajo, justo en el umbral del verano.

Los festivos insulares marcan la diferencia en julio, agosto y septiembre

Durante los meses de verano, los días festivos insulares permiten alargar de forma notable las vacaciones. El Hierro celebra la Bajada de la Virgen de los Reyes el 5 de julio; La Palma, el 5 de agosto, la festividad de la Virgen de Las Nieves. En ambos casos, solicitar una semana completa puede convertirse en una escapada más prolongada si la empresa lo aprueba, ya que los fines de semana y los festivos suman un par de días extra.

Septiembre, por su parte, es el mes con más posibilidades. Gran Canaria celebra a la Virgen del Pino el día 8; Lanzarote y La Graciosa festejan a la Virgen de Los Volcanes el día 15; y Fuerteventura tiene su festivo insular el 19. Con solo elegir bien los días previos a estos martes festivos, o reservar una semana completa de vacaciones, se pueden alcanzar nueve días libres en cada uno de los casos. Es uno de los tramos más ventajosos del calendario.

Octubre y diciembre completan un año excepcional

Octubre sigue la dinámica con el festivo insular de La Gomera, el 6 de octubre, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Según el municipio, el mes incluye diversas celebraciones locales que permiten construir puentes de cinco o seis días solicitando muy pocos.

El cierre del año mantiene la tendencia. La Inmaculada cae en martes, lo que facilita a quien pida el lunes anterior disfrutar de un puente largo para viajar o adelantar compras navideñas. Y, para terminar, quienes reserven vacaciones para los días entre el 28 y el 31 de diciembre podrán enlazar un bloque de diez días, perfectos para cerrar el año con un descanso amplio.

Un cálculo que puede llegar a los 40 días libres

Sumando todas estas combinaciones, y dependiendo del municipio y de la flexibilidad de la empresa, es posible conseguir en torno a 40 días de vacaciones en 2026 utilizando entre 15 y 18 días de vacaciones. Todo a partir de aprovechar las particularidades del calendario canario, que combina festivos nacionales, autonómicos, insulares y locales. La posibilidad está ahí; la clave, como siempre, está en la organización.