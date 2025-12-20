El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: vas a tener más días libres en 2026 y ésta es la razón

Vas a tener más días libres en 2026, el Estatuto de los Trabajadores hace oficial un cambio que te permitirá descansar más. Para muchas personas estos días son los que darán pie a un futuro que puede acabar siendo lo que marcará estas jornadas que tenemos por delante. Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en el que todo acabará siendo posible. Este trabajo que reemprendemos en breve puede estar marcado por unos días libres cargados de actividad.

Este nuevo año que está a punto de llegar a toda velocidad, de tal manera que tendremos que empezar a pensar en un cambio que sin duda alguna afrontaremos. Nos empezaremos a organizar con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden ser esenciales. Por lo que, habrá llegado una serie de elementos que puede convertirse en un extra de buenas sensaciones. Estos días libres que tienes por delante pueden maximizarse, en especial si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve.

Vas a tener más días libres en 2026 por esta razón

Hay una razón de peso para tener más días libres en 2026, una razón de peso que nos servirá para obtener aquello que necesitamos y más. Llega un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una forma muy diferente.

El trabajo acaba ocupando una parte importante de nuestro día a día, por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa por lo que, hasta el principio no sabíamos lo que podría pasar. Con un calendario laboral en el que podremos empezar a trazar nuestras vacaciones estando quizás de vacaciones, 2026 nos depara algunas sorpresas.

Son días de apostar claramente por un cambio de tenencia que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Son días de poner en práctica algunos cambios que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Estos días libres que podemos conseguir y que, sin duda alguna pueden ser claves en unas jornadas que hasta la fecha o sabíamos. Si se cumplen una serie de condiciones del que habla el Estatuto de los Trabajadores, podremos tener más días libres de los que marca el calendario.

El Estatuto de los Trabajadores lo van a hacer oficial

La ley obliga a la empresa a dar un día de más libre si el día de descanso del trabajador coincide con ese festivo. Algo que beneficiará a aquellos que se han visto marcados por este día de fiesta que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Tal y como explican los expertos de LaboralGarrigues: «En el marco de dicha conflictividad, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia n.º 141/2023, de 8 de febrero, analiza si, en el caso de que coincida el descanso semanal programado para determinados trabajadores con un festivo legal, se genera o no el derecho a disfrutar de un día de descanso compensatorio adicional. Esta resolución estudia el supuesto de unos trabajadores con jornadas de lunes a domingo que habían sido contratados para prestar servicios en comercios de la Comunidad de Madrid y disfrutaban su descanso semanal en un día fijo de la semana distinto al domingo, preestablecido para cada uno en el calendario laboral de cada año. Los trabajadores reclamaban que se declarara no ajustado a derecho que los días de descanso mínimo semanal pudieran solaparse con los días festivos anualmente establecidos».

Siguiendo con la misma explicación: «Por su parte, el Tribunal Supremo ha llegado a conclusiones diferentes atendiendo a las particularidades de los casos analizados. Por ejemplo, en su sentencia de 2 de noviembre de 1999, concluyó que si un día descanso coincidía con un festivo, se debía otorgar otro día en compensación. Llegó a esta interpretación porque en este un supuesto el convenio colectivo de aplicación regulaba la recuperación de festivos estableciendo que “si el festivo coincide con el día libre semanal, se recuperará en día distinto y sin que pueda percibirse gratificación alguna”, de modo que entendió que los negociadores quisieron que los trabajadores afectos por el convenio colectivo pudieran disfrutar de tantas fiestas como las que hubieran sido oficialmente reconocidas como tales. Y en su sentencia de 22 de junio, el Alto Tribunal resuelve que, cuando la plantilla no tiene establecidos días fijos de la semana para el descanso semanal, si la empresa fija su prestación de servicios de forma que el descanso semanal coincida con los días festivos, tiene derecho a disfrutar sus descansos semanales sin que puedan solaparse con los festivos laborales, compensándose, en su caso, los supuestos que se produzcan de solapamiento. Este criterio no es contradictorio con el de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de febrero de 2023 antes citada ya que, en términos de la propia sentencia, “en aquel caso la falta de predeterminación con antelación suficiente del descanso semanal de los trabajadores llevaba a que la empresa pudiera manejar su señalamiento para que coincidiera en festivo, pero en este caso la predeterminación de los días de descanso de los trabajadores aleja tal sospecha de conducta fraudulenta, puesto que estamos ante una condición de trabajo perfectamente transparente y previsible para el trabajador afectado».