Así es la desconocida vida Lydia Valentín: su edad, su pareja y sus medallas

Lydia Valentín es una figura icónica de la halterofilia española, siendo la primera atleta del país en ganar medallas olímpicas en esta disciplina: plata en Pekín 2008, oro en Londres 2012 y bronce en Río 2016. Estas medallas llegaron tras sanciones por dopaje a competidoras, lo que permitió a Valentín, inicialmente cuarta en 2008 y 2012, subir al podio. Desde entonces es una de las mujeres más exitosas de nuestro deporte, demostrando que merece estar en los libros de historia. Así es su vida lejos del foco mediático.

En Tokio 2020, afectada por la pandemia y una lesión de cadera, terminó décima en una categoría superior, renunciando a una prueba. Los persistentes problemas musculares la llevaron a retirarse en septiembre de 2023, antes de París 2024, priorizando su salud tras una carrera plena llena de éxitos. Desde entonces, está centrada en su vida personal, que ha tenido que sacrificar durante años por llegar a lo más alto. Además, es la mejor embajadora del deporte femenino, especialmente de la halterofilia, en los medios y en las redes sociales.

Nacida en la localidad de Camponaraya, León, en 1985, en lo personal, Valentín está vinculada sentimentalmente con Ignacio Ocaña, su preparador físico, quien la apoyó en su carrera. Anteriormente, en Pekín 2008, mantuvo una relación con José Juan Navarro, otro halterófilo español.

A sus 40 años, muchas son las veces en las que Lydia ha tenido que hablar sobre su postura frente a la maternidad, afirmando que no siente un instinto maternal. Por el momento no ha sido madre y no ha querido seguir el ejemplo de otras deportistas que planifican la maternidad entre ciclos olímpicos.

En el ámbito empresarial, Valentín tiene, al menos que se sepa, dos empresas a su nombre. Una se dedica a la promoción de la halterofilia y comercializar productos relacionados, como equipaciones y videos. Sus aventuras empresariales no acabaron ahí, ya que este mismo año 2025, creó Weightlifting Program by Lydia Valentín, un programa de asesoramiento y formación deportiva, tanto presencial como a distancia.

Su trayectoria también le ha permitido tener contacto con habitual la reina Letizia, con quien comparte intereses el mundo del deporte y alimentación, destacando charlas sobre entrenamiento de fuerza.

Por otro lado, Valentín tuvo una breve vinculación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como parte del Observatorio de Igualdad desde 2020, un órgano impulsado por Luis Rubiales. Sin embargo, su participación fue discreta y apenas se sabe de iniciativas