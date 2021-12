Hace tan solo una semana pudimos ver cómo Eva González y Jorge Sanz fueron los protagonistas del programa ‘Fuera del mapa’ de Alberto Chicote. El pasado martes 28 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que, en esta ocasión, los invitados fueron nada más y nada menos que Roberto Leal y Lydia Valentín.

La halterófila no dudó un solo segundo en recordar muchas cuestiones que han marcado un antes y un después en su carrera. Una de las más sonadas tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que se vieron ensombrecidos por el dopaje en varias de sus categorías. Pero esta cuestión no es la única poco amable de su deporte, sino también lo mal pagada que está la halterofilia en nuestro país.

“Con el deporte olímpico no se gana pasta, en España no te forras aunque puedes vivir de ello si eres muy buena”, reconoció Lydia Valentín. Alberto Chicote quiso incidir en este asunto, por lo que su invitada aseguró que a una deportista como ella podrían llegar a pagarle, aproximadamente, 50.000 euros anuales.

Esta noche, en #FueraDelMapa, recorremos una ruta Real por Valsain con @robertolealg y por La Costa de Morte con @lydiavalentin .

Vais a flipar con los parajes, y sobre todo con los invitados. pic.twitter.com/kyr6FeKiG4 — Alberto Chicote (@albertochicote) December 28, 2021

En cuanto a medallas olímpicas, Lydia aseguró que en su categoría se ganaban unos 96.000 euros por el oro y unos 48.000 euros por la plata. La conversación continuó hablando del conocido dopaje de Estado, donde los propios países presuntamente lo financian. La deportista explicó que, en su deporte y en España, no era para nada común puesto que no era rentable.

A pesar de todo, esta fraudulenta práctica hizo que Lydia Valentín pudiera ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La invitada de ‘Fuera del Mapa’ se sinceró con Alberto Chicote: “El pódium entero se cayó y fui campeona olímpica. Yo sabía que las que estaban compitiendo conmigo no iban limpias. Te vas con rabia y al final, gracias a Dios, se hace justicia y se recolocan las posiciones”.

Eso sí, “sin embargo, fueron ellas las que subieron al pódium y obtuvieron el reconocimiento del público”. Lydia Valentín reconoce que, a pesar de todo, jamás se ha llegado a sentir tentada por el dopaje: “No me tienta porque podría ser inhabilitada durante 10 años. Que un día te hagan un control y todo lo que has hecho no valga para nada…”.