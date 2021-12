Rozalén se convirtió en la protagonista de la nueva entrega de ‘Fuera del mapa’, el programa de La Sexta presentado por Alberto Chicote, en el que el reconocido chef se recorre algunas de las localizaciones de nuestra geografía junto a personalidades muy reconocidas de nuestro país.

Tras la presencia de Antonio Resines, Mariló Montero, Jordi Évole, Agatha Ruiz de la Prada, Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile o Mamen Mendizabal, en esta ocasión le tocó el turno a Rozalén. La artista y Chicote pasearon juntos por Fontanars dels Alforins, en Valencia, para conocer los viñedos y bodegas de la zona.

La artista y el chef mantuvieron una conversación muy profunda, en la que Rozalén dio datos hasta ahora desconocidos, de su vida, de su familia, de sus inicios y de su carrera como artista.

Esta noche podréis ver una charla muy especial… ♥️

Una ruta preciosa por Vall d’Albaida, ‘La Toscana valenciana’.

Risas, emociones y vinazos 🙃

‘Fuera de Mapa’ con @albertochicote en @laSextaTV 🥰

Ojalá lo disfrutéis… #FdMRozalén pic.twitter.com/Vv4bY0yOeq — Rozalén (@RozalenMusic) December 14, 2021

Rozalén también reveló que a pesar de haberse convertido en una de las artistas más relevantes de nuestro país, y de haber conseguido su sueño, su estilo de vida le está complicado el hecho de ser madre.

«Yo tengo 35 años y cuando me planteo la idea de ser madre me resulta complicadísima», le explicaba la cantante al presentador, «A mí me tienen planeada la vida a dos años, entonces parece que nunca es un buen momento».

«Quizás, si mi trabajo en este mundo es la música, y no puedo hacerlo de otra manera, mis hijos son las canciones que escribo». No obstante, no se va a rendir y tiene otras ideas para un futuro, sin cerrar puertas a nada: «También puede que no sea madre de forma biológica, pero puedo adoptar. No quiero cerrar puertas a nada», le explicaba a Alberto Chicote.