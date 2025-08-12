Cortes de tráfico y calles cortadas en Leganés por las Fiestas 2025

Las Fiestas de Leganés 2025 ya están en marcha y a partir de hoy, este municipio de Madrid comienza a transformarse. Vamos a encontrarnos con plazas llenas, música en cada rincón y un ambiente que invita a salir a la calle. Pero, junto a esa energía festiva, llegan también los inevitables cortes de tráfico y cambios en la circulación. Y aunque no es lo más divertido de las fiestas de Leganés, sí son algo necesario para que todo se desarrolle con seguridad.

Este año, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial para proteger a los peatones y dar espacio a los grandes eventos. Habrá zonas completamente peatonales, desvíos y calles cerradas temporalmente, sobre todo en torno al Recinto Ferial, la Plaza de España y las rutas de desfiles y procesiones. Si tienes pensado moverte en coche por la ciudad durante estos días, mejor planifica con antelación. Piensa además que como es de esperar el centro va a estar lleno, debido sobre todo a los conciertos y a los fuegos artificiales, así que es normal que el tráfico se reorganice. Conozcamos entonces al detalle, todo los cortes de tráfico y calles cortadas en estas fiestas de Leganés 2025 y también dónde se va a poder aparcar.

Todos los cortes de tráfico en Leganés durante las Fiestas 2025

El operativo municipal que parece que se prepara para las Fiestas de Leganés, 2015, contemplaría cortes parciales (sobre todo) y totales en función del acto que se celebre. El Recinto Ferial, epicentro de los grandes conciertos y eventos multitudinarios, permanecerá cerrado al tráfico durante toda la semana festiva, con acceso únicamente peatonal. También habrá cortes puntuales en calles cercanas a Plaza de España durante las noches de concierto o en actividades de gran afluencia como la Super Peñas Party y la Fiesta del Agua.

Especial atención merecen las jornadas de desfiles, como el Desfile de Peñas de hoy martes 12 de agosto, que recorrerá el centro de la ciudad desde Plaza Mayor hasta Plaza de España. Es de esperar entonces que mientras dure el desfile se corten las calles alrededor del evento, incluidas en el recorrido, y se establecerán desvíos por vías adyacentes. Lo mismo ocurrirá el jueves 14, con la tradicional Bajada de la Virgen de Butarque, cuyo itinerario implicará cortes en calles como Paseo de la Ermita, Avenida Mediterráneo, Calle Butarque y el centro histórico.

Los días de procesiones religiosas, especialmente el 15 de agosto, se cerrará al tráfico el casco antiguo en las horas previas y posteriores al recorrido. Esto afectará a tramos de las calles Antonio Machado, Mediodía, Madrid y Juan Muñoz, entre otras. Además, se mantendrán restricciones nocturnas en la zona de Plaza de España y alrededores debido al montaje y desmontaje de escenarios.

Calles cortadas en Leganés por los conciertos y grandes eventos

Los conciertos previstos en el Recinto Ferial (como los de Vicco, Marta Santos, Carlos Baute, King África, Omar Montes o el Los 40 Urban Party) concentrarán a miles de personas, lo que obligará a cortar el acceso a vehículos varias horas antes del inicio de cada actuación. La zona permanecerá cerrada hasta que finalice el evento y se complete el desmontaje, normalmente de madrugada.

En el caso de Plaza de España, donde se celebrarán actuaciones como la Orquesta Dier, la Orquesta Xena o Metropop, el corte al tráfico será más limitado, pero se aplicará un perímetro de seguridad que afectará a calles adyacentes como Antonio Machado, Mediodía y Fuente Honda, especialmente en horario nocturno.

Otros actos como la Fiesta Parapa del miércoles 13 o los fuegos artificiales del jueves 14 es de esperar que provoquen también cierres puntuales en las inmediaciones del Recinto Ferial y el Campus de la Universidad Carlos III, con prohibición de estacionamiento en zonas clave para facilitar el paso de los servicios de emergencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Leganés (@aytoleganes)

Dónde aparcar durante las Fiestas de Leganés 2025

Aparcar en Leganés durante las fiestas puede convertirse en toda una hazaña y de hecho, si se puede, se recomienda acudir en transporte público o andando. Los días de concierto o de actos grandes, olvídate de dejar el coche en las inmediaciones del Recinto Ferial o en la Plaza de España: las calles estarán cortadas y el acceso, restringido.

Lo más sensato es buscar opciones un poco más alejadas. Los aparcamientos públicos próximos a la Avenida de la Universidad o la zona de Leganés Central suelen funcionar bien, porque desde ahí puedes seguir a pie o en transporte público. En noches de mucha afluencia, dar vueltas por el centro solo sirve para perder tiempo y paciencia.

Muchos vecinos optan por dejar el coche en barrios como Zarzaquemada o El Carrascal y acercarse caminando o en metro. Sí, implica andar un poco más, pero compensa ya que no tendrás que preocuparte por la gente, multas o aglomeraciones al salir.