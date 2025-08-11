Conciertos en las Fiestas de Leganés 2025: artistas, quién actúa, fechas y dónde comprar entradas

Cuando llegan las fiestas patronales de Leganés cada mes de agosto, la ciudad se llena de vida y de gente en la calle que tienes ganas de pasarlo bien. Y si hay algo que no falla, año tras año, es la música. No importa si vas por los conciertos grandes, por las orquestas de toda la vida o por los DJs que animan hasta la madrugada. Siempre hay algo que te permita bailar y pasar una noche divertida así que si deseas saber cuáles serán los conciertos y actuaciones en las Fiestas de Leganés 2025, toma nota que te lo contamos a continuación.

Este 2025, el cartel vuelve a apostar fuerte: artistas conocidos, propuestas para todos los públicos y una buena dosis de fiesta asegurada. Hay noches que prometen llenar el recinto ferial, y otras en las que la Plaza de España se convertirá en una pista de baile improvisada. Si piensas ir, mejor que vayas sabiendo quién actúa, a qué hora y dónde. Porque con tanta oferta, cuesta elegir. Aquí te dejamos todo lo que necesitas saber: los escenarios, las fechas clave, los artistas que no te puedes perder en las Fiestas de Leganés y si necesitas entrada o no.

Dónde son los conciertos de las Fiestas de Leganés

La música estará repartida, pero hay dos escenarios que concentran casi todo el protagonismo: el Recinto Ferial y la Plaza de España. Son los puntos calientes de las noches grandes, donde se montan los conciertos más esperados. En el Ferial suelen estar los nombres fuertes del cartel, mientras que en la Plaza podremos ver a las orquestas, los tributos y los DJs que alargan la noche hasta altas horas de la madrugada.

Además, habrá actuaciones más pequeñas en otros espacios del municipio, como la Plaza de Cataluña o Fuentehonda, pensadas para públicos más locales o para quienes prefieren planes tranquilos. Pero si lo que buscas es ambiente de conciertos y fiesta a lo grande, el Ferial y la Plaza de España son tu sitio.

Además de estos dos puntos, hay música en directo en otros espacios más pequeños, como la mencionada Plaza de Cataluña, la Plaza de Roma o la Fuentehonda, donde también se celebran eventos organizados por peñas y asociaciones. Aunque no todos son conciertos al uso, sí forman parte del ambiente musical que se respira por todo Leganés durante la semana grande.

Fechas clave de los conciertos en Leganés 2025

Los conciertos de las Fiestas Patronales 2025 se concentran entre el martes 12 y el domingo 17 de agosto, aunque algunas actividades musicales continúan hasta altas horas. Aquí te dejamos los días más destacados:

Martes 12 de agosto: Festival Radiolé con artistas como Alazán, Juanlu Montoya, Javi Cantero, Silvia Pantoja, Daviles de Novelda y más, en el Recinto Ferial a las 22:00 h. También actúa la Orquesta Dier en la Plaza de España (23:00 h).

Miércoles 13 de agosto: Noche para los nostálgicos del ritmo con King África a las 22:00 h en el Recinto Ferial. A medianoche, Fiesta Parapa en el mismo recinto.

Jueves 14 de agosto: Llega el plato fuerte de la semana con el Festival Los 40 Urban Party, con artistas como Omar Montes, Ptazeta, Maikel Delacalle, Alexis & Fido, Chema Rivas y La Pantera, entre otros, en el Recinto Ferial desde las 22:30 h. También habrá espectáculo de fuegos artificiales y una Super Peñas Party en la Plaza de España.

Viernes 15 de agosto: A las 23:00 h, Marta Santos ofrecerá concierto en el Recinto Ferial, mientras que la Orquesta Dumbledore estará animando la Plaza de España.

Sábado 16 de agosto: A las 23:00 h será el turno de Vicco, una de las voces emergentes del pop nacional, también en el Recinto Ferial. En la Plaza de España actuará la Orquesta Xena.

Domingo 17 de agosto: Para cerrar las fiestas, gran concierto de Carlos Baute a las 22:00 h en el Recinto Ferial y un tributo a los 80-90 con Metropop en la Plaza de España a las 21:30 h. Justo después, traca final de fiestas en Paseo Colón.

Quién actúa en las Fiestas de Leganés 2025

El cartel de este año es de lo más variado y destacan estos nombres:

También habrá DJs, artistas locales, fiestas temáticas y sesiones especiales organizadas por las peñas y bares de la zona.

¿Son gratis los conciertos de las Fiestas de Leganés?

Sí. Todos los conciertos organizados por el Ayuntamiento de Leganés son gratuitos y de acceso libre hasta completar aforo. No se requiere entrada para acceder ni al Recinto Ferial ni a la Plaza de España durante las actuaciones. Eso sí, se recomienda llegar con tiempo suficiente para coger buen sitio, especialmente en las noches con mayor afluencia como el jueves 14 y el domingo 17.

En cuanto a eventos como la Supermartxón en La Nueva Cubierta (la madrugada del jueves al viernes y del sábado al domingo), podrían tener condiciones de acceso distintas si están organizados por promotores privados. En caso de duda, conviene consultar con antelación en los canales oficiales o en las propias taquillas.