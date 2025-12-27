Llega lo peor del invierno a Castilla y León: la nieve pone en alerta a estas provincias para el fin de semana

La nieve pone en alerta algunas provincias para el fin de semana, lo peor del invierno parece que llegará a Castilla y León. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, nos lanzará directamente hacia una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante. Un giro destacado que puede acabar siendo el que nos dará un giro importante en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Castilla y León se han convertido en una de las zonas que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. De tal forma que tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que el frío se acaba imponiendo hay algunas zonas en las que el tiempo puede acabar siendo uno de los protagonistas indiscutibles de lo que está a punto de pasar en estos días. Estaremos muy pendientes de unos cambios que traerán lo peor del invierno en Castilla y León.

Castilla y León se prepara para lo peor del invierno

Lo peor del invierno nos estará esperando en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Llegarán cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días en los que el tiempo puede convertirse en una nueva realidad que nos golpeará de lleno.

El frío acabará convirtiéndose en algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días en los que el tiempo será el que nos marque muy de cerca. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos harán ver lo peor de estos días.

Una serie de cambios que golpearán una de las zonas más intensas en estos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los elementos más destacados en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Es hora de saber qué puede pasar en el corazón de España en una Castilla y León que mira lo peor que se avecina en breve, con unos mapas del tiempo en los que todo puede acabar siendo posible.

La nieve pone en alerta estas provincias

Estas provincias se ponen en alerta ante la nieve que va llegando a toda velocidad y lo hace de tal forma que deberemos empezar a pensar en lo que está por llegar. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Nuboso en el este e intervalos nubosos en el oeste, con predominio de nubes bajas. No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas en el este, algo más consistentes a últimas horas del día. Cota de nieve subiendo desde unos 1200 hasta 1500 metros al final del día. Brumas y bancos de niebla. Temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado. Heladas débiles generalizadas, que pueden ser moderadas en zonas de montaña, principalmente del norte. Viento de componente este, flojo aumentando a moderado, ocasionalmente con rachas fuertes en cotas altas». Las alertas estarán activadas: «Heladas débiles generalizadas, que pueden ser moderadas en zonas de montaña, principalmente del norte».

Para el resto de España la situación puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días: «Un sistema de bajas presiones situado al sur de la Península dejará un día marcado por la inestable en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos nubosos o cubiertos, y precipitaciones en la mitad sur, tercio este, Ebro, Ceuta y Melilla. Los mayores acumulados se esperan en litorales y prelitorales mediterráneos, con probabilidad de ser las precipitaciones fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía mediterránea. Tiempo estable en el Cantábrico y cuadrante noroeste, con cielos poco nubosos en general salvo nubosidad baja matinal en la meseta Norte y montañas donde podría darse alguna llovizna. Intervalos nubosos en Baleares con posibles chubascos ocasionales, más probables en Pitiusas. Nevará en las sierras del sureste, sin descartar otros entornos de montaña, a una cota en torno a 1400/1700 metros. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles y dispersas. Bancos de niebla matutinos y vespertinos en los principales entornos de montaña y zonas de interior del este peninsular. Predominarán los ascensos térmicos en la Península, exceptuando en el cuadrante sureste para las máximas y en el extremo nordeste para las mínimas donde lo harán los descensos. Los aumentos serán más acusados para las mínimas, llegando a localmente notables en la meseta Sur. En Baleares, máximas en aumento y mínimas con pocos cambios. Tampoco se prevén cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en montañas, localmente moderadas en las del norte, y pudiendo afectar a puntos del interior de Galicia y de la meseta Norte. Soplará viento de componente este en la Península y Baleares, en general flojo en interior y moderado en el este de la meseta Sur y en litorales, con posibles intervalos fuertes en los del Cantábrico. En Canarias, viento moderado de componente oeste rolando a norte flojo».