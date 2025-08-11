Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Damián sorprende con una impactante noticia
Tiene estrecha relación con Remedios
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 8 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 368 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria fueron testigos de cómo Gema no ha dudado un solo segundo en hacer una petición a Raúl: que se mantenga alejado de Teo hasta que la situación en el colegio mejore. Por si fuera poco, Gema se queda completamente sin palabras al descubrir el motivo real por el que Teo ha estado robando dinero durante todo este tiempo. ¡No se lo esperaba!
Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Luz no está llevando del todo bien el hecho de guardar en silencio la enfermedad de Pedro. Es algo que le está costando más de lo que podía llegar a imaginar. Todo ello mientras aumenta la seguridad en Irene al darse cuenta de la inesperada cercanía entre Digna y Damián. En cuanto a Andrés y Tasio, optan por interrogar a Remedios por el robo de la patente para tratar de encontrar respuestas. Aun así, Andrés tiene una corazonada: está convencido de que Remedios es inocente. ¡No va a parar hasta demostrarlo! Gabriel, por su parte, decide contar a María con todo lujo de detalles cómo ha conseguido disipar la sospechas de Andrés, por lo que su plan parece que sigue su curso sin mucho contratiempo. Pelayo, tras ser consciente del enorme talento de Fina para las fotografías, hace una llamada para tratar de ayudarla.
¿Qué sucede en el capítulo 369 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 11 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Gabriel se ha dado cuenta de cómo Begoña todavía tiene ciertas dudas sobre quién cometió, realmente, el robo de la patente. Tras su charla con Damián, José empieza a replantarse si debe contar toda la verdad a Cristina.
Por si fuera poco, Gema y Joaquín han decidido tomar cartas en el asunto respecto al acoso a Teo, mientras que Fina y Digna recuerdan a Isidro viendo las diversas fotografías que tomó Fina. Don Pedro no ha dudado un solo segundo en exigir de vuelta ese favor que hizo a Pelayo hace ya un tiempo.
María ve que Manuela lo está pasando realmente mal como consecuencia de su ruptura con Gaspar, mientras que Irene se muestra decidida a resolver sus dudas sobre los sentimientos de Damián hacia Digna. Damián comparte una importantísima noticia que tiene estrecha relación con Remedios. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
