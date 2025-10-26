Adiós a las cocinas abiertas: 5 razones por los que juntar cocina y salón no siempre es lo más acertado

Las cocinas abiertas tienen los días contados, hay razones de peso por las que abrir la cocina al salón no es buen plan, sino todo lo contrario. Los expertos en decoración saben mucho del tema, los constructores también pueden decir lo suyo, pero al final la persona que tiene la última palabra son los que viven en las casas y sufren en primera persona cualquier error de construcción o de diseño que les afectará de lleno.

El tiempo pasa y la vida cambia, por mucho que queramos escapar de sumar años y de ver transformaciones increíbles, acaban llegando. En el caso de la cocina y de la casa, son una parte esencial de nuestra vivienda, por lo que debemos empezar a prepararnos para lo peor en todos los sentidos. Es hora de ver qué es lo que nos está esperando y de la manera en lo que podemos afrontarlo. Nuestra casa debe seguir esas necesidades que debemos tener en cuenta y que son las que nos sirven de elemento básico para poder afianzar determinados cambios, que son los que serán los que marquen un antes y un después.

Las cocinas abiertas dejan de ser tendencia

Vemos las series americanas, con aquellas enormes cocinas abiertas al salón, desde las que se puede ver todo. La esperanza de ver a los niños mientras cocinamos, cuando en realidad estamos enfocados en unas encimeras que están contra la pared, se esfuma la primera vez que cocinas en ellas.

Esta idea de que será bueno para los niños es la misma que, cuando tenga invitados poder cocinar y estar pendiente de ellos. Se esfuman nada más empezar a visualizar que cocinar cuando todo el mundo te está mirando o dejar que tu casa huela a croquetas y a fritos días importantes, no es nada agradable.

Las personas que tienen cocinas enormes o que las ves preciosas en televisión o tienen personal de servicio que les ayuda a que todo esté bien limpio o disponen de alguien que pueda ayudarles para que la casa esté en orden. Hoy en día nos interesa, incluso la cafetera, tenerla escondida, para poder poner la taza y el café y olvidarnos de que alguna vez hemos estado cocinando en ese lugar. Por lo que, al final, debemos tener en cuenta que hay que vivir y usar esta cocina.

Las razones por las que abrir la cocina al salón no siempre es buena idea

Las cocinas abiertas al salón no son para todos, las vemos en la televisión, pero en la vida real, si tienes que hacer obras para conseguirlo, te costará una buena cantidad de dinero. Aunque quieras que te quede una cocina más grande o que tu casa lo parezca, el tamaño no siempre lo es todo.

Un vaso mal puesto o esos días en los que el lavavajillas está a tope, tienes invitados y no te apetece fregar los platos, los podrás ver en el fregadero con todo lo que haya por encima de las encimeras. Es decir, o tienes una capacidad enorme para limpiar todos los días a todas las horas o unos hijos muy ordenados o alguien te ayuda, de lo contrario, te casa se verá aún más desordenada.

La única solución para que te cocina abierta no parezca un caos es tener muchos armarios en los que guardar todo. Con lo cual, tu cocina parecerá una nave interestelar, olvídate de los estantes abiertos o de poner pocos muebles, si eres desordenado, será mejor que lo dejes todo cerrado.

Los olores llegarán al sofá y a toda la casa, tienes que apostar por una buena campana extractora. Si eres de cocinar mucho, cuidado con lo que pones en ella. Unas frituras o unos pescados los puedes arrastrar toda la semana, especialmente si no te gusta que tu casa huela mal. Será mejor que empieces a prepararte para lo peor en todos los sentidos.

En caso de que tengas espacio suficiente para cocinar y luz de sobra para poder levantarte con energía cada mañana preparando el café o tomándolo en la misma cocina, disfruta de ello. Un poco de intimidad nunca viene mal, poder cerrar la cocina, tomarse un café o un té, sin necesidad de escuchar a los niños viendo la tele o la última competición de motos, es siempre un pequeño placer.

Más que disponer de una cocina que se abra al salón, busca otras opciones o una cocina con terraza. La barbacoa es una manera de evitar olores en casa y poder disfrutar de amigo y familiares sin ensuciar en el interior. Una opción que te hará la visa más fácil y no te la complicará. Cada casa es un mundo y sea o no tendencia, debes decidir si es para ti o no esa cocina abierta que ves en la televisión.