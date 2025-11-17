Las fotos de Sánchez y Begoña disfrutando de un fin de semana en la elitista Baqueira Beret

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez se han escapado este fin de semana al Parador de Artiés (Lérida), en el Pirineo catalán, muy cerca de Baqueira Beret, para disfrutar de tres días de turismo y de rutas en bici de montaña. OKDIARIO ya informó este domingo de la escapada de Sánchez junto a su esposa y varias parejas de amigos. En esta ocasión, viajaron sin sus hijas a este parador situado en el corazón del Valle de Arán.

Pedro Sánchez y Begoña Gomez desayunaron, sábado y domingo, en el propio parador, cerca de las 08:00 horas. Lo hicieron tras un biombo en el salón comedor para tratar de pasar desapercibidos entre el resto de clientes del establecimiento. Según testigos, Sánchez y su mujer pidieron al gerente del parador que les llevaran a la habitación, antes de bajar a desayunar, una jarra de café, otra de leche de arroz para Begoña Gómez y unas almendras.

Poco después de desayunar, el presidente del Gobierno y su mujer se fueron con sus escoltas a hacer rutas en bicicleta por la zona. Les acompañaba Martí Payas, un amigo de juventud de Pedro Sánchez, afincado en Andorra y muy experimentado en el ciclismo de montaña.

Según las fuentes consultadas, Pedro Sánchez y Begoña Gómez llegaron el viernes por la tarde y dieron un paseo por las calles del pueblo. A continuación se fueron a cenar a la sidrería Casa Pau. Al día siguiente, sábado, cenaron en un restaurante peruano acompañados de Francés Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sánchez ha intentado pasar desapercibido sin el amplio despliegue de seguridad que le gusta mostrar. El presidente y su mujer estuvieron rodeados de 4 ó 5 escoltas. Para desplazarse usaron un todoterreno Land Cruiser, un Rexton como el que usó para ir a Paiporta (Valencia), una furgoneta en la que iban sus bicicletas y otra furgoneta que era una UVI móvil.

Afición por la bici

El presidente del Gobierno y su mujer han practicado en el Valle de Arán senderismo y bicicleta de montaña. A ambos se les ha podido ver ataviados con ropa y cascos especiales para una específica modalidad de descenso. Hicieron varias horas de ruta por la mañana. La pentaimputada, Begoña Gómez, pidió incluso prolongar la jornada deportiva el sábado y a ellos se unieron otras parejas de amigos.

En agosto de 2024, Pedro Sánchez y Begoña Gómez acudieron a Andorra al Campeonato del Mundo de Mountain Bike. OKDIARIO pilló a la pareja practicando bicicleta de montaña por Soldeu. Un año después, a finales de este mes de agosto de 2025, Este diario cazó, de nuevo, a Sánchez y a la pentaimputada Begoña Gómez en Andorra de vacaciones después de hacer lo propio en La Mareta. También pudo captar a los escoltas del presidente preparando sus bicis muy temprano por la mañana para salir a hacer descensos por los bike parks de la zona.

El domingo por la tarde, comieron en el parador de Artiés y tras ello volvieron a Madrid para seguir con sus agendas.