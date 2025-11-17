A su llegada al Parador de Artiés, Pedro Sánchez y Begoña Gómez dieron un paseo por este pueblo del Pirineo catalán y estuvieron acompañados de algunos amigos, tal y como se puede ver en los vídeos que acompañan la noticia. Ambos iban vestidos con un abrigo rojo, ya que las temperaturas eran bajas este fin de semana, aunque lucía el sol por las mañanas.

Algunos turistas que se encontraban por la zona han comentado a OKDIARIO que la pareja no quiso relacionarse con nadie y que intentaban pasar desapercibidos. Tanto es así que Sánchez y Begoña llegaron a negarle el saludo a una pareja que se cruzó con ellos y que les dio las buenas tardes.

Tras el paseo, se marcharon a cenar a la sidrería Casa Pau, en plena montaña y rodeada del mejor paisaje de los Pirineos, también en Artiés. Según las reseñas de este restaurante, el local ofrece «comida sencilla y económica, estupenda carne a la brasa, huevos fritos con lomo y butifarra, enormes ensaladas…»

Al día siguiente, sábado, prefirieron dejar a un lado la comida tradicional y se decantaron por la cocina internacional. Ese día cenaron en un restaurante peruano junto a Francés Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica. Según testigos, cada pareja pagó una parte de la cuenta de la cena.

Sánchez ya se reunió con Boya en 2016 también en el Valle de Arán. Lo confirmó el propio ex fundador y secretario general del partido Unidad de Arán: «En estos dos días, hemos hecho un circuito en Carlac y hemos hecho senderismo en el Baish Aran», decía en el mes de mayo de aquel año. «Se trata de un viaje privado donde el líder socialista, acompañado de su mujer, visitó Vielha, Canejan y también Bausen, un pequeño pueblo donde pudo ver el conocido Cementerio de Teresa».

El restaurante peruano donde cenaron se llama Es Arraïtzes. «El local ofrece una experiencia culinaria excepcional en un entorno acogedor y tranquilo. Destacan platos como el canelón de carne de ciervo y jabalí, ceviche de corvina y nigiris de pez limón, todos presentados artísticamente. A pesar de los precios elevados, la calidad de la comida y el servicio atento justifican la visita», dice alguna de las reseñas de este restaurante.

Los desayunos sí los hacían en el Parador. Y bastante pronto. Bajaban cerca de las 08:00 horas y desayunaban tras un biombo en el salón comedor para evitar ser vistos por el resto de clientes del establecimiento. Según testigos, Sánchez y su mujer pidieron al gerente del parador que les llevaran a la habitación, antes de bajar a desayunar, una jarra de café, otra de leche de arroz para Begoña Gómez y unas almendras.

Además de disfrutar de la gastronomía de la zona, Sánchez y la pentaimputada Begoña también han tenido mucho tiempo libre para montar en bici de montaña, uno de sus deportes favoritos junto al buceo. A las rutas iban acompañados por 4 ó 5 escoltas y por un amigo de la infancia de Sánchez, Martí Payas, afincado en Andorra y muy experimentado en el ciclismo de montaña.

La pareja también visitó una iglesia que estaba cerrada, pero que abrieron exclusivamente para ellos antes de volver a Madrid el domingo, ya que el lunes el presidente ya tenía una agenda política que atender.