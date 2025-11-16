El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado archivar la investigación contra la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit González, tras ser interrogada este domingo por un presunto delito de malversación.

Judith González ha declarado como investigada por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Ha asistido a la declaración junto a su abogado.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración aseguran que el juez Peinado ha adoptado la decisión de archivar la causa contra ella después de que Judit González, al responder a las preguntas de su abogado y del juez, se desmarcara de las acusaciones que pesaban sobre ella.

La decisión se ha tomado después de que se le informara de la causa y se le trasladaran los hechos que se le imputaban, que serían constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.

Judit González ha asegurado que «sus funciones no tenían nada que ver con Cristina Álvarez». Ha declarado durante una hora y ha rechazado hacer declaraciones ante los medios de comunicación a su entrada y salida.

La alto cargo de Moncloa estaba citada inicialmente a declarar el pasado 12 de noviembre, pero el instructor cambió la declaración para este domingo por incompatibilidad de agenda de uno de los abogados. Peinado estaba de guardia este domingo.

El juez Peinado investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa para dedicarse a los negocios y actividades privadas de Begoña Gómez en el marco de sus labores en la Universidad Complutense de Madrid.

Peinado la imputó

Juan Carlos Peinado indicó en el auto de imputación que citaba a Judit González como investigada al considerar que pudo haber cometido un delito de malversación, «en la modalidad de comisión por omisión», al no evitar que Cristina Álvarez realizase labores de carácter privado para Begoña Gómez.

Judit González fue la quinta persona investigada en el caso Begoña, junto a Begoña Gómez, Cristina Álvarez, Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Peinado la llamó a declarar como imputada respetando escrupulosamente las garantías procesales de la secretaria de Presidencia. En estos casos, la prudencia procesal de un buen juez aconseja que, al llamar a declarar a alguien que eventualmente pueda acabar imputado, por prudencia hacia la persona afectada ésta sea llamada como imputada y no como testigo, por varios motivos que benefician al llamado, puesto que así acude asistido por letrado y no está obligado el declarante a decir verdad.