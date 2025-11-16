Sánchez y Begoña Gómez se escapan al Parador de Arties en Baqueira Beret, la estación más cara de España

Pedro Sánchez y Begoña Gómez han pasado el fin de semana en el Parador de Arties (Lérida), en Baqueira Beret, la estación de esquí más cara y lujosa de España, destino preferido de la jet set y la realeza europea. Según ha podido confirmar OKDIARIO, el presidente del Gobierno y su pentaimputada mujer han realizado una escapada romántica al corazón del Valle de Arán sin sus hijas Ainhoa y Carlota.

Según las fuentes consultadas, Pedro Sánchez y Begoña Gómez llegaron el viernes por la tarde «en un helicóptero amarillo» al Helipuerto del Valle de Arán, en la localidad de Vielha, a apenas seis kilómetros del Parador y a 15 kilómetros de Baqueira Beret. Según ha podido saber OKDIARIO, allí esperaban a la pareja presidencial dos todoterrenos y una furgoneta que los trasladaron al parador.

Según los testigos, el helicóptero es muy parecido al que usó Sánchez, de la compañía Heliastur, cuando era secretario general del PSOE, antes de llegar a Moncloa, en la Semana Santa de 2016, para ir a comer con Begoña Gómez y sus hijas al exclusivo restaurante El Capricho en Jiménez de Jamuz, en León. El coste de este helicóptero era, entonces, de 2.500 euros la hora.

Sánchez y su mujer iban acompañados de una pareja no identificada al margen de los escoltas y no se han relacionado con nadie, según los testigos consultados por OKDIARIO. «No han querido mezclarse con nadie», señalan. Los mismos testigos han visto a Sánchez y a Begoña Gómez paseando por Arties el viernes y sábado por la tarde-noche. «Nosotros les reconocimos, les saludamos y no se dignaron ni a decir buenas tardes», cuenta una de las personas que les localizó.

Sánchez y Begoña Gómez desayunaron el sábado y el domingo en el Parador de Arties a las 8:00 horas de la mañana acompañados de la citada pareja no identificada. Habían pedido, previamente, al gerente del parador que les llevara temprano por la mañana a la habitación una jarra de café, otra de leche de arroz para Begoña Gómez y unas almendras.

El matrimonio habría ocupado una suite en el Parador de Arties con cama de matrimonio y sala de estar. La suite dispone de otra estancia incorporada con dos camas individuales. El precio de la suite supera los 500 euros en régimen de alojamiento y desayuno. En régimen de pensión completa supera los 800 euros.

‘Mountain bike’

El presidente del Gobierno y su mujer han practicado en el Valle de Arán senderismo y bicicleta de montaña. Los lujosos hoteles de los Pirineos ya los han hospedado con anterioridad.

No es la primera vez que Sánchez y Begoña Gómez visitan el Valle de Arán, como ya recogió en su momento OKDIARIO. En mayo y en agosto de 2016, Sánchez y Begoña Gómez ya se refugiaron en esta zona en plena campaña del «No es No» a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

En agosto de 2016, ambos visitaron el pueblo de Bagergue y a su alcalde, el socialista Marc Tarrau, que enseguida subió fotos a las redes sociales.

Meses antes, en mayo de 2016, Sánchez y Begoña Gómez pasaron otro fin de semana acompañados por el ex senador y secretario general de Unidad de Arán (UA), Francés Boya. Boya contó que habían hecho «un circuito en Carlac y senderismo en el Baish Aran visitando Vielha, Canejan y Bausen, un pequeño pueblo donde pudo ver el conocido Cementerio de Teresa».

Pedro Sánchez es un gran amante del mountain bike en los Pirineos. En julio de 2023 viajó en la jornada de reflexión previa a las elecciones generales. Él mismo subió un vídeo en su cuenta de X dando un beso a su mujer ataviados ambos con ropa adecuada de montaña, casco, protecciones y mochila.

Andorra

En agosto de 2024, Pedro Sánchez y Begoña Gómez acudieron a Andorra al Campeonato del Mundo de Mountain Bike. OKDIARIO pilló a la pareja practicando bicicleta de montaña por Soldeu. Un año después, a finales de este mes de agosto de 2025, Este diario cazó, de nuevo, a Sánchez y a la pentaimputada Begoña Gómez en Andorra de vacaciones después de hacer lo propio en La Mareta. También pudo captar a los escoltas del presidente preparando sus bicis muy temprano por la mañana para salir a hacer descensos por los bike park de la zona.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se alojaron en ambas ocasiones en el Hotel Hermitage de Soldeu. Se trata del hotel más lujoso de Andorra. Algunas habitaciones llegan a superar en temporada alta los 2.000 euros.

El líder de los socialistas se desplazó con un ingente dispositivo de seguridad, integrado, entre otros, por casi una veintena de escoltas. El Gobierno de Andorra también puso medios y efectivos de policía a su disposición. El blindaje del hotel Hermitage fue total para permitir que el presidente socialista y su esposa disfrutasen de sus vacaciones con la máxima privacidad.