Sánchez matricula a su hija en una elitista universidad privada de las que llamó «chiringuitos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha matriculado a su hija menor en una elitista universidad privada de las que él mismo calificó como «chiringuitos». Fue el pasado marzo, cuando Sánchez anunció restricciones duras para crear o mantener estos centros, exigiendo al menos 4.500 alumnos en cinco años y tramitándolo por vía urgente.

Él las tildó así de forma despectiva, pese a haber sido profesor en una de ellas y de estudiar en otras dos. La hija menor de Pedro Sánchez, Carlota Sánchez Gómez (18 años), entró en septiembre de 2025 en ESIC University, universidad situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El centro, antes escuela de negocios con más de 60 años ligada a la Universidad Rey Juan Carlos, se convirtió en universidad oficial en el año 2021 y fue uno de los señalados por su reciente creación.

Carlota, hija del matrimonio de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, cursa en la citada universidad privada un doble grado en ADE y Marketing en inglés, de cinco años y unos 14.000 euros anuales (más 2.000 de matrícula inicial), según la información adelantada por Libertad Digital.

Su madre, Begoña Gómez, estudió allí un máster en dirección de empresas. La medida que anunció Sánchez sigue paralizada por alegaciones en el Ministerio de Universidades.

Esta decisión de Pedro Sánchez de matricular a su hija en una elitista universidad privada contrasta con la ley del Gobierno que busca endurecer los criterios para la creación de universidades privadas.

El líder de los socialistas aseguró que iba a acabar con «esos chiringuitos educativos», a pesar de que él mismo se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina y posteriormente, se doctoró en la Universidad Camilo José Cela, ambos centros de titularidad privada.