Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, disfrutan de unas vacaciones privadas en Andorra tras su paso por la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote). El presidente socialista y su esposa se alojan en el hotel más lujoso de Andorra, el Hermitage -un cinco estrellas en la localidad de Soldeu-, y aprovechan su tiempo de descanso para practicar una de sus aficiones favoritas, el ciclismo de montaña. El blindaje es total. Sánchez ha desplazado hasta una veintena de escoltas para asegurar su privacidad. Los efectivos se mueven en bicicleta mientras el jefe del Ejecutivo y su mujer disfrutan de la práctica deportiva.

En los últimos días, Sánchez ha realizado varias salidas totalmente blindado por sus escoltas y el personal desplegado para garantizar su seguridad. En estas labores participa también la Policía andorrana y se emplean incluso drones.

Este mismo jueves, el presidente del Gobierno y su mujer pudieron disfrutar como dos aficionados más de la etapa de la Vuelta a España entre las localidades de Olot y Pal. El año pasado, Sánchez ya eligió este destino y fue testigo del Mundial de bicicleta.

Aunque esta localidad andorrana se distingue por sus pistas de esquí, dispone de muchos lugares en los que practicar ciclismo.

A todo lujo

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se hospedan en el Hermitage, un hotel de cinco estrellas en el corazón de los Pirineos, a 1.850 metros de altitud en plena naturaleza y en un enclave privilegiado para la práctica de los deportes de montaña, tanto en invierno como en verano.

«El lujo y la calidad se aprecian en sus habitaciones, amplios salones de lectura y de reposo con excelentes vistas, donde, gracias a un diseño imaginativo y elegante, así como el uso de materiales nobles, se respira una atmósfera acogedora. Usted contará con el privilegio de acceder a Sport Wellness Mountains Spa, el exclusivo centro de bienestar del complejo, de 5 plantas y 5.000 m2, en el que disfrutar de los mejores tratamientos de salud y belleza», es el mensaje con el que el establecimiento da la bienvenida.

Su spa está considerado como el mejor de Andorra y los clientes pueden disfrutar de un restaurante con estrella Michelin. El hotel tiene 135 suites, distribuidas en cuatro tipos -deluxe, premium, dúplex y hermitage-. Todas ellas cuentan con las máximas comodidades para disfrutar de un descanso integral.

Además, para quien desee la máxima privacidad, el hotel pone a su disposición una oferta innovadora de alojamientos de montaña y servicios de alto nivel, que consta de nueve residencias de 120 a 250 metros cuadrados, que se comunican entre ellas y permiten crear espacios privados únicos de hasta 500 metros cuadrados.

«Con el objetivo de mejorar cada día aún más, es un orgullo para nosotros presentaros este nuevo concepto de descanso a pie de pistas: un chalet con residencias privadas exclusivas», se ofrece en la web del establecimiento. Se trata de las Hermitage Mountain Residences, una selección exclusiva, a pie de la estación de Grandvalira, de alojamientos privados de alto nivel decorados como las típicas construcciones de montaña, con madera maciza y hierro y una decoración moderna, acogedora y de alta calidad. Los precios superan ampliamente los 2.000 euros por noche.