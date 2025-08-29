Pedro Sánchez, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, alarga sus vacaciones en Andorra. El presidente del Gobierno ha elegido este destino, que ya visitó el verano pasado, para poner el broche final a su tiempo de descanso. Sánchez y su esposa se alojan en el hotel Hermitage, ubicado en la localidad de Soldeu, en pleno corazón pirenaico. Se trata del hotel más lujoso de Andorra, cuyas habitaciones superan los 2.000 euros. El dirigente socialista dispone de una planta entera para su estancia.

Se trata de un viaje privado. Por tanto, Sánchez no se ha desplazado esta vez en el Falcon. No obstante, sí ha movilizado un ingente dispositivo de seguridad, integrado, entre otros, por una veintena de escoltas. El Gobierno de Andorra también ha puesto medios y efectivos a su disposición. El blindaje del hotel Hermitage es total para permitir que el presidente socialista y su esposa disfruten con la máxima privacidad.

Ambos son grandes aficionados al ciclismo y aprovechan este tiempo para la práctica deportiva. Este mismo jueves, por ejemplo, se han desplazado a ver la etapa de la Vuelta a España entre las localidades de Olot y Pal. El año pasado, el presidente y su mujer fueron testigos del Mundial de BTT que se celebró en el Principado.

Hotel de máximo lujo

El Hermitage es un hotel de cinco estrellas en pleno corazón de los Pirineos, a 1.850 metros de altitud y localizado en plena naturaleza, en un enclave privilegiado para la práctica de los deportes de montaña, tanto en invierno como en verano.

«El lujo y la calidad se aprecian en sus habitaciones, amplios salones de lectura y de reposo con excelentes vistas, donde, gracias a un diseño imaginativo y elegante, así como el uso de materiales nobles, se respira una atmósfera acogedora. Usted contará con el privilegio de acceder a Sport Wellness Mountains Spa, el exclusivo centro de bienestar del complejo, de 5 plantas y 5.000 m2, en el que disfrutar de los mejores tratamientos de salud y belleza», es el mensaje con el que el establecimiento da la bienvenida.

Su spa está considerado como el mejor de Andorra y los clientes pueden disfrutar de un restaurante con estrella Michelin. El hotel tiene 135 suites, distribuidas en cuatro tipos -deluxe, premium, dúplex y hermitage-. Todas ellas cuentan con las máximas comodidades para disfrutar de un descanso integral.

Además, para quien desee la máxima privacidad, el hotel pone a su disposición una oferta innovadora de alojamientos de montaña y servicios de alto nivel, que consta de nueve residencias de 120 a 250 metros cuadrados, que se comunican entre ellas y permiten crear espacios privados únicos de hasta 500 metros cuadrados.

«Con el objetivo de mejorar cada día aún más, es un orgullo para nosotros presentaros este nuevo concepto de descanso a pie de pistas: un chalet con residencias privadas exclusivas», se ofrece en la web del establecimiento. Se trata de las Hermitage Mountain Residences, una selección exclusiva, al pie de la estación de Grandvalira, de alojamientos privados de alto nivel decorados como las típicas construcciones de montaña, con madera maciza y hierro y una decoración moderna, acogedora y de alta calidad. Los precios superan ampliamente los 2.000 euros por noche.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se han desplazado a Andorra para prolongar sus vacaciones tras descansar durante casi un mes en la Residencia Real de La Mareta.

Estas vacaciones ya resultaron polémicas pues, como reveló OKDIARIO, el presidente del Gobierno estuvo acompañado en este palacio real por su familia prácticamente al completo: sus padres, Pedro y Magdalena, y hasta su cuñado Miguel Ángel, con su mujer.

También en ese caso, el blindaje al presidente socialista fue absoluto. Al contrario de años anteriores, cuando era habitual verle en mercadillos o restaurantes típicos, esta vez, Sánchez evitó al máximo las apariciones públicas.

Sólo tras la semana más crítica de los incendios, Sánchez se desplazó a las zonas afectadas por los fuegos. Tras estos viajes, el socialista regresó de inmediato a La Mareta para seguir disfrutando de su tiempo de descanso.

Cercado por los casos de corrupción en su entorno familiar y político, su mujer Begoña Gómez está citada a declarar el próximo 11 de septiembre imputada por un delito de malversación por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez.

Además, sigue el transcurso de las investigaciones sobre la conocida como trama del PSOE -la red de amaño de contratos públicos a cambio de mordidas liderada por el ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, actualmente en prisión.