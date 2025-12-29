Un coche vuelve a dejar un cadáver a las puertas del Hospital de Valme en Sevilla y se da a la fuga

El Hospital Universitario Virgen de Valme en Sevilla ha vuelto a amanecer este lunes con un cadáver en sus puertas. Un coche se ha detenido en el acceso principal del centro sanitario y ha dejado allí el cuerpo de un varón ya fallecido o en estado crítico, que ha muerto poco después, según ha confirmado la Policía Nacional, sin que el cuerpo presentara signos de violencia.

La principal hipótesis que barajan los investigadores apunta a una posible intoxicación por consumo de sustancias estupefacientes, aunque el caso permanece abierto a la espera de la autopsia. El vehículo implicado y las personas que viajaban en él están siendo objeto de investigación por parte de la Policía Nacional, que ha activado el protocolo correspondiente ante este tipo de situaciones.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana en el mismo punto donde hace poco más de un año se vivió otro suceso de gravedad. El 29 de septiembre de 2023, otro varón fue abandonado en las puertas del hospital tras haber sido apuñalado como consecuencia de un ajuste de cuentas relacionado con un vuelco de drogas. La víctima falleció poco después por una hemorragia aguda.

Aquel crimen derivó en un proceso judicial cuya vista se celebró el pasado 17 de diciembre. En dicha sesión, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla aprobó un acuerdo de conformidad entre las partes. Los dos principales acusados, identificados como W.F. y R.A., fueron condenados a siete años y medio de prisión. Al tratarse de inmigrantes en situación irregular, se acordó la sustitución parcial de la pena por su expulsión de España durante 20 años.

Ambos acusados habían ingresado previamente 130.000 euros en concepto de responsabilidad civil, lo que les permitió beneficiarse de la atenuante de reparación del daño. También fueron condenados al pago de sendas multas de 2.160 euros.

Este nuevo suceso, aunque sin signos de criminalidad aparente, ha generado inquietud por producirse en el mismo punto y con un patrón similar: el abandono de una persona agonizante en las puertas del hospital.