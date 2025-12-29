El principal acusado del homicidio del niño de Garrucha (Almería) denuncia que la Guardia Civil registró el piso en el que convivía con su novia y madre de la víctima de cuatro años, sin que él estuviera presente. La defensa considera que se ha faltado a la Ley y además se hizo el registro con la parte contraria, la madre del niño, también acusada de homicidio y con «intereses antagónicos en la causa». Por esta causa, la defensa pide la anulación de los registros y todo los que le rodea y centrarse en la autopsia del niño y los informes toxicológicos que no hallaron semen en el cuerpo de la víctima.

El escrito jurídico del equipo de abogados MCHM que lidera el letrado Manuel Martínez Amate, detalla que «en el momento del registro Juan David Rivera ya se encontraba detenido y bajo custodia policial. Pese a estar plenamente localizado y a disposición de la autoridad, no fue trasladado a su domicilio para estar presente en la inspección, realizándose esta diligencia fundamental a sus espaldas, incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fue a traición».

El acusado también denuncia que el registró sí se hizo con la presencia de la pareja de Juan David y madre del niño de Garrucha. La defensa argumenta que la presencia de la madre no valida el registro, porque hay un conflicto de intereses entre ambas partes: Tras el reciente Auto de Inhibición al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la situación procesal ha cambiado, ahora Bárbara es considerada presunta víctima y Juan David presunto agresor (al menos en lo que respecta al quebrantamiento de condena)».

«Los agentes instructores registraron la casa de Juan David estando él en un calabozo y dejando como único testigo a la madre del niño a la que la justicia califica ahora de víctima/parte contraria. Esto genera una indefensión material absoluta que contamina todo lo hallado allí», explica la defensa en su último escrito.

El acusado se declara inocente

Como conclusión a su argumento, la defensa de Juan David pide que se anule el registro, incluidos todos los vestigios biológicos que se encontraran y también del resto del caso, salvo la autopsia del menor y también los informes toxicológicos que no han hallado indicios de violación en el niño de Garrucha.

«Nuestro cliente, Juan David Rivera Cadena, mantiene su inocencia respecto a la causa intencional de la muerte. Juan David Rivera es víctima de

un prejuicio social, pero la evidencia científica y sonora demuestra que estamos ante un caso de homicidio imprudente por negligencia y curanderismo», concluyen los letrados del principal acusado.