Juan David, el principal acusado del homicidio a golpes del niño de Garrucha, quiso exculparse ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 antes de ser enviado a prisión provisional. OKDIARIO ha tenido acceso a su declaración en la que el joven venezolano dijo que era inocente del asesinato y la violación del menor, muerto por un desgarro intestinal y con signos de agresión sexual según la autopsia: «Lo que le ha ocurrido al menor es que le dolía la barriga desde hacía una semana y ese día me dijo ‘papá quiero ir al baño’ y le presioné la barriga para que soltara los gases’».

El juez le acusa de matar a golpes al niño de su pareja en Garrucha produciéndole un desgarro intestinal, también de maltratarlo habitualmente. Juan David se excusó de esta manera: «El niño tenía una serie de moratones en el abdomen porque se había caído de la cama, por eso tenía un moratón en el ombligo… tenía otro moretón en la cara porque se cayó de la cama, estaba saltando y también se dio en la cabeza».

Según el relato de Juan David ante el juez, el 3 de diciembre se levantó con Bárbara, su pareja y madre del menor fallecido, a las 9:00 de la mañana. Ella se fue a hacer el desayuno al kiosko donde trabajaba y el menor se quedó en casa al cuidado de Juan David. No fue al colegio: «El niño llevaba unos días sin ir al colegio porque tenía un golpe en el codo, porque se había caído en el parque y la profesora dijo que no lo llevara al colegio».

El momento de la muerte del niño

Poco antes de las 12:30, según el relato de Juan David, este llamó a la madre al ver que el niño se encontraba mal: «Cuando ella llegó, el niño se encontraba despierto, decía que le dolía la barriga. Fuimos a la farmacia a comprar medicación par los gases».

«Delante de la madre, el niño no respondía, en casa. Le hicimos la respiración boca a boca. No llamamos al 112 porque nos daba miedo, tenía una orden de alejamiento y estábamos juntos».

El traslado del cadáver a la playa

«No sabíamos que hacer. Bárbara decide ir con el niño a la playa porque le ayudaba, yo la acompaño. Los dejé en la playa sobre las 18:30, no en el búnker, ella me dijo que la dejara sola con su hijo». cuenta Juan David al juez.

«Me fui a Garrucha a una agencia de viajes para comprar un billete a Madrid porque me había salido trabajo, luego llamé al 112 (para denunciar que su pareja y su hijo habían desaparecido), no dije que había estado con ella porque tenía miedo, tenía una orden de alejamiento».

Niega maltratar al niño habitualmente

Juan David niega haber maltratado al niño nunca, pero su relato es escalofriante porque refleja el infierno por el que pasaba el pequeño: «En octubre de 2025 (cuando fue condenado por maltratar a la madre y al pequeño) no reconocí nunca haber maltratado al niño. El niño tuvo un brazo roto pero se le curó solo. No sabíamos que lo tenía roto. Tenía un diente roto, pero era porque su madre se lo sacó hace tres días».

Juan David tampoco sabe explicar por qué encontraron el cadáver del niño con la nariz rota. «No es cierto que pegara al niño en Garrucha, es verdad que la dueña de la vivienda anterior decía que le pegaba, pero era porque quería quedarse con el niño. Es verdad que la dueña actual también me dijo que no pegara al menor».

El acusado, a preguntas de su abogado Manuel Martínez, sí responde que «en algún momento le he podido dar un coscorrón al menor con motivo de corregirlo, pero no me siento culpable de nada. No he hecho nada».

«Me gané que el niño me llamara papá»

Juan David no quiso terminar su declaración ante el juez, antes de contar que «nunca le haría eso a un niño, nunca violarlo». «Me gané al niño, me gané el derecho a que me llamara papá», aseguró, para explicar a continuación que él y su pareja Bárbara rompieron la orden de alejamiento porque la cosas habían cambiado.

El juez no le creyó

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vera (Almería) no creyó a Juan David. Le envió a prisión provisional acusado del asesinato del pequeño Lucas y de otro delito de maltrato habitual. Lo mismo decretó para la madre, Bárbara.

Entre otros aspectos, el juez apreció varias contradicciones en el testimonio de Juan David y además, le acusa de un presunto delito de agresión sexual al menor mientras se analizan las supuestas manchas de semen que se hallaron en la ropa de la víctima.

Desde la cárcel, Juan David ha insistido a su abogado defensor en que la muerte del menor «fue un accidente por un ritual de sanación», aunque nada dijo al respecto del asunto durante su declaración ante el juez.