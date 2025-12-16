El principal acusado del homicidio del niño de Garrucha: «Fue un accidente en un ritual de sanación»

Juan David, el principal acusado del homicidio del niño de su pareja en Garrucha (Almería) sigue manteniendo desde la cárcel que no golpeó al menor, del que tenía una orden de alejamiento por maltrato igual que de la madre, ni violó al niño de 4 años en Garrucha antes de su muerte. Tanto el acusado, en prisión provisional, como su abogado Manuel Martínez Amate, niegan el informe preliminar d la autopsia del menor y sostienen que podría haber muerto a consecuencia de las maniobras de un ritual de sanación para librarle de los dolores abdominales que presuntamente sufría.

El cadáver del niño fue hallado el pasado 3 de diciembre en una playa de Garrucha (Almería) con signos evidentes de violencia y tanto su madre, Bárbara, como su pareja Juan David fueron detenidos y enviados a prisión provisional acusados del homicidio a golpes del menor. El informe preliminar de la autopsia calcula que el pequeño Lucas murió a las 15:30 horas de la tarde a consecuencia de la hemorragia interna que le habrían provocado los golpes recibidos poco antes. También indica el informe forense que las heridas que presentaba el cadáver son compatibles con una agresión sexual, y que el fluido que tenía en sus ropas era semen.

Frente al informe preliminar forense, el letrado Manuel Martínez Amate, confirma que el acusado insiste en su inocencia, niega cualquier maltrato o abuso sexual sobre el menor y apunta a una «muerte accidental» derivada de los problemas estomacales que supuestamente sufría el niño.

Alega que el niño murió en un ritual

La defensa del principal acusado alega en un escrito remitido al juez que «si bien el informe preliminar de autopsia determina como causa de muerte un shock hipovolémico por desgarro hepático y politraumatismo abdominal, la interpretación automática de estas lesiones como fruto exclusivo de golpes de ira (maltrato convencional) es incompleta.

«Existe amplia literatura forense internacional que vincula este patrón específico de lesión interna severa (especialmente el estallido hepático sin fracturas externas masivas) con maniobras de compresión mecánica rítmica o sostenida compatible con prácticas de manipulación corporal agresiva, propias de ciertos rituales de ‘purificación’ o ‘sanación’ no regulados, donde se ejerce presión extrema sobre el abdomen del menor para ‘expulsar’ supuestos males», apunta la defensa.

Niega maltrato al niño: «Se caía mucho»

El escrito del despacho de abogados MCHM rechaza también la existencia de malos tratos continuados como esgrime el auto del juez que ha enviado a su cliente y a la madre del niño a prisión provisional.

La defensa se refiere a la supuesta «torpeza» del niño como la causa principal de los moratones o de las fracturas que vecinos y familiares habían visto en él. «Lucas era un niño un poco torpe que se caía y tropezaba mucho», sostiene el letrado.

«Fue un accidente»

En consonancia con las declaraciones de su cliente y para demostrar que la muerte del niño fue un homicidio imprudente y no un asesinato, la defensa ha solicitado al juez nuevas pruebas.

En un escrito de ampliación de diligencias de investigación ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vera (Almería), la defensa de Juan David pide que se busquen específicamente sustancias que en los análisis habituales no se detectan, como son alcaloides pirrolizidínicos, o aceites esenciales tóxicos presentes en hierbas y brebajes de uso ritual que pueden provocar necrosis hepática y hemorragias internas.

Los abogados pretenden demostrar que el niño estaba siendo sometido a «terapias alternativas» para tratar los presuntos dolores abdominales que sufría, y que durante esos masajes con esas sustancias, le provocaron un derrame intestinal y finalmente la muerte.

El escrito de la defensa de los acusados del crimen del niño de Garrucha recuerda un caso reciente ocurrido en la zona: la muerte de un bebé en Almería tras una circuncisión clandestina fallida, suceso que se investigó como una imprudencia derivada de una práctica cultural y no como un asesinato.