El novio de la madre del niño de Garrucha niega la violación y dice que murió por un problema estomacal

El abogado de la pareja de la madre de Lucca, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería) la semana pasada, sostiene que su cliente niega haber violado al menor y atribuye la muerte a un «problema estomacal o intestinal».

La investigación de la Guardia Civil apunta a que el niño fue violado y golpeado hasta la muerte por el novio de la madre (Juan David), y no descarta que ella (Bárbara) fuese testigo de parte de la agresión, que le causó un derrame intestinal. El menor murió por una gran pérdida de sangre, un desgarro en el hígado y varios golpes fuertes en el abdomen con «etiología homicida», según el informe preliminar de la autopsia. El atestado señala también la presencia de restos biológicos sobre la víctima.

Preguntado al respecto, el letrado, Manuel García Amate, ha afirmado en declaraciones a Canal Sur que el informe menciona «una sustancia blanquecina en la zona del recto, pero no especifica si son restos de semen». Sostiene que esa sustancia puede «provenir de los intestinos» y ha solicitado una prueba de ADN para determinar su origen.

Sobre la muerte del niño, Juan David ha trasladado a su defensa que el menor «venía arrastrando problemas estomacales desde 10 días antes» de los hechos. Asegura que le dieron «medicación por su cuenta» y no lo llevaron al médico por «miedo» a que se descubriera que estaban incumpliendo la orden de alejamiento que prohibía al investigado convivir con el niño y con la madre. Según la versión del presunto asesino, esa falta de atención médica «desencadenó su muerte». Al ser cuestionado sobre por qué la madre no acudió sola al médico, el abogado ha respondido que «eso habría que preguntárselo a ella».

Según Juan David, en el momento de la muerte de Lucca tanto él como la madre estaban presentes. Su abogado ha explicado que llevaron al pequeño a la playa «a modo de despedida», ya que era un lugar donde «solía jugar». El cadáver fue hallado en un antiguo búnker costero de la Guerra Civil, entre Garrucha y Mojácar.

El auto de prisión provisional dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Vera (Almería) detalla que Juan David «maltrataba y golpeaba de forma habitual» al pequeño, posiblemente «con conocimiento» de la madre. En una ocasión ya le fracturó un hueso del brazo. También hay vídeos grabados por vecinos que recogen conductas violentas contra el menor. El investigado ha explicado a su abogado que en «alguna ocasión» le dio «algún coscorrón o cachetada con fines correctivos».

Por su parte, María del Mar Piñero, abogada de la madre de Lucca, ha negado en declaraciones a Canal Sur que ella fuera «partícipe» del crimen. De momento, la mujer se ha acogido a su derecho a no declarar. En las dos entrevistas mantenidas con su clienta, la letrada dice que la vio «en shock, en otro mundo». «Me quedan muchas preguntas por hacerle», ha agregado.

Sobre los audios enviados por Bárbara al padre del niño y al abuelo, la abogada no ha querido pronunciarse porque, según afirma, aún no forman parte de la instrucción judicial. Tampoco ha aclarado por qué los investigados habían retomado la convivencia a pesar de la orden de alejamiento dictada el pasado 20 de octubre. Cabe reseñar que Bárbara está embarazada de cinco meses. Su padre y abuelo de Lucca ha anunciado su intención de solicitar la custodia del bebé.

Además, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este jueves que se van a revisar las denuncias y las actuaciones relacionadas con este caso para dirimir si existió alguna «laguna» o alguna situación «anómala o negligente» que dejó sin protección al menor. Fernández ha añadido que será la autoridad judicial quien determine si alguna administración debe revisar su actuación o si en algún momento se produjo una situación de «desamparo» del menor.