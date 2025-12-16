La menor de 14 años presuntamente violada por el falso mena de Hortaleza (Madrid) se opone a que Vox se persone como acusación popular. El letrado Alfredo Arrien, del despacho Paredes Abogados, en representación de la víctima de la agresión sexual, mantiene que pedirá la mayor condena posible para el agresor, pero «sin politizar un caso tan terrible, ya que algo así sólo podría empeorar el trauma que sufre la víctima».

La defensa legal de la víctima cree que «no se debe hacer campaña política con el dolor», algo reprobable a su juicio. El letrado asegura que pedirá la máxima pena para el presunto agresor, teniendo en cuenta que «es un caso muy duro y execrable, sea cual sea el origen del investigado. Lo que cuenta es el dolor de la víctima y de su familia, y que se haga justicia».

La reacción de la defensa de la víctima llega horas después de que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, anunciara este lunes que su partido se presenta como acusación popular en la causa contra el inmigrante de 23 años, como destapó OKDIARIO, que vivía en el centro de acogida de menores de Hortaleza haciéndose pasar por un adolescente de 17 años.

La portavoz de Vox puntualiza: «Vamos a exigir responsabilidades y vamos a llegar hasta donde haga falta porque tiene que explicar el gobierno de la Comunidad de Madrid qué hacía un falso mena mantenido con los impuestos de todos los madrileños».

La menor declara este martes otra vez

Precisamente, una de las razones por las que la defensa de la víctima se opone a la personación de Vox en el caso es el preocupante estado anímico de la menor supuestamente violada por el mena del centro de Hortaleza. «Un estado que se puede agravar aún más, ahora que la menor se ve obligada a declarar por segunda vez ante el juez, esta vez en un juzgado ordinario», puntualiza el abogado Alfredo Arrien del despacho Paredes Abogados.

La declaración de la menor presuntamente violada por el falso mena de Hortaleza se hará este martes en una Cámara Gessell para minimizar el trauma que supone para una víctima revivir su agresión ante terceros. Se trata de una habitación aislada donde la víctima puede declarar en un ambiente tranquilo con ayuda de un psicólogo. Tanto el juez como el fiscal y los abogados asisten a la declaración desde el otro lado de un espejo sin que la víctima tenga que verlos mientras presta testimonio.

En esta segunda declaración, la víctima seguirá manteniendo que el falso mena de Hortaleza la violó tras agarrarle del cuello y golpearla a pesar de su negativa a mantener relaciones sexuales con el acusado.

Así fue la presunta agresión del falso mena

El suceso tuvo lugar la noche del día 29 de agosto de 2025 en el Parque Clara Eugenia de Madrid, junto al centro de acogida a menores y próximo a la vivienda de la víctima.

La niña, según el atestado, caminaba por el parque alrededor de las 23:00 cuando se cruzó con dos menas magrebíes (menores no acompañados), uno de ellos conocido de una amiga. La víctima siguió su camino, pero el segundo varón la siguió y la abordó violentamente.

El atacante besó en la boca a la niña y la arrastró hasta una zona oscura de ese parque donde, según la investigación, acabó consumando la violación entre los gritos de la pequeña que él mismo intentó atajar agarrándole violentamente del cuello. Según los datos recabados por los investigadores, la niña fue golpeada contra un árbol y contra el suelo.

El mena presuntamente consumó la agresión sexual, desnudando a la niña que se defendía a patadas, gritos y manotazos. El atacante, durante la violación, llegó a propinarle mordiscos, la golpeó y la zarandeó, según datos que constan en diligencias.

Fue otro mena del mismo centro el que escuchó los gritos y avisó a la Policía. La agresión continuó hasta que acudió un patrulla de la Policía que hacía guardia muy cerca del lugar de los hechos. Los agentes pusieron a salvo a la niña y en ese momento llegó la abuela de la menor alertada por los gritos. Un equipo del SAMUR prestó atención médica y psicológica a la víctima en el lugar de los hechos. La niña fue trasladada posteriormente a un hospital donde se le hizo un examen a conciencia.

Encerrado con menores aunque era mayor

Mohamed R. fue detenido por la Policía Nacional el 29 de agosto de 2025, y el día 31 de agosto, tras declarar que tenía 17 años, fue enviado a un centro de internamiento de menores.

El 18 de septiembre, los informes forenses certificaron que el falso mena tenía 23 años. Pese a todo, Mohamed siguió recluido en un centro de menores rodeado de niños, niñas y adolescentes hasta que en octubre el juez le sacó del centro de menores y le envió a la cárcel.

Después de que el análisis radiológico determinara que en realidad tiene 23 años, Mohamed Rifai podría ser procesado y ser condenado a 15 años de cárcel, en vez de los ocho años de prisión que como máximo prevé la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.