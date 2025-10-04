El futuro del falso mena acusado de violar a una niña de 14 años en Hortaleza se ha oscurecido por completo. Después de que el análisis radiológico determinara que en realidad tiene 23 años, Mohamed Rifai podría ser procesado y recibir una condena de hasta 15 años de cárcel, en vez de los ocho años de prisión que como máximo prevé la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

El falso mena de 23 años está investigado como autor de un delito grave de agresión sexual a una menor de 14 años. Esta acusación se puede traducir en una condena de hasta un máximo de 15 años de prisión con los agravantes correspondientes, si se considera que utilizó la violencia sobre la víctima, algo que está fuera de toda duda según el testimonio de la menor y de los testigos.

Así lo confirma el abogado de la víctima, Alfredo Arrién, que ejerce de acusación particular en el proceso. «Intentaremos obtener el mayor reproche penal para el presunto agresor y tampoco renunciamos a exigir la responsabilidad civil que le corresponde a la administración que tenía bajo tutela al investigado, que además residía en un centro púbico de acogida a menores sin serlo».

Las radiografías delataron al falso mena

En su último auto, el juzgado de menores constata que el Ministerio Fiscal ha destapado durante la instrucción del caso de la violación a la menor de 14 años «que el detenido Mohamed Rifai era mayor de 18 años cuando se cometieron los hechos».

El estudio radiológico de muñecas, dentición y clavículas recién practicado al acusado el 24 de septiembre pasado, ha demostrado que el presunto mena que vivía en el centro de menores de Hortaleza tiene más de 23 años. Tras recibir el informe, el juzgado de menores ha debido inhibirse a favor de uno ordinario, dada la edad del acusado.

La Policía ya sospechaba del falso mena

Los agentes veteranos del patrulla que interceptó al falso mena agazapado detrás de unos matorrales el día de los hechos, ya sospechaban que los 17 años que figuraban en la ficha del falso mena no correspondían con su verdadera edad.

Los policías ya conocían a Mohamed Rifai de encontronazos anteriores, sabían que era reincidente, y además les atacó cuando fueron a detenerle, amenazándolos de muerte. Todo esto les hacía sospechar que no era un niño, sino un adulto como ahora ha confirmado el estudio forense.

¿Y los anteriores delitos del mena?

El asunto se complica más aún cuando se revisa el largo listado de antecedentes del falso mena. Rifai acumula más de una decena de antecedentes y tiene varios procedimientos judiciales que ya han sido juzgados o todavía están abiertos.

En esos procedimientos, la Policía y la Justicia siempre le han tratado como si fuera un menor, aunque en realidad ahora se sabe que era un adulto. Simplemente, el falso mena declaró que había nacido en Tánger en diciembre del año 2007 y le creyeron.

Así, como si fuera un menor, el falso mena ha recibido castigos penales más leves por sus delitos. Sin embargo, los últimos incidentes no han sido juzgados y ahora esos procesos tendrán que reformularse teniendo en cuenta que el acusado es un adulto y no un menor.

14 antecedentes antes de la violación

Las andanzas del falso mena comienzan en enero de 2024, cuando, según su testimonio, entró en España escondido en los bajos de un camión. Desde Almería cruzó la península y recorrió Alemania y Francia antes de regresar a España en marzo del año 2025.

Las primeras detenciones de Rifai tuvieron lugar en San Sebastián, las siguientes ya en Madrid. En total, 14 antecedentes y la Policía y la Justicia le trataron siempre como un menor porque era lo que él mismo había declarado al llegar a España.

En España el falso menor comenzó con hurtos en el País Vasco, ascendió un peldaño en la escala delictiva y se pasó a los robos con violencia. Se graduó como delincuente con una detención por el delito de atentado a la autoridad a una pareja de la Policía Municipal. Y tras varios antecedentes por amenazas, terminó detenido el 29 de agosto por la violación de una niña de 14 años en el barrio de Hortaleza, Madrid.