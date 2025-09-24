El mena detenido por la violación de una niña de 14 años en Hortaleza (Madrid) era un okupa y delincuente reincidente en San Sebastián (País Vasco) pero una ONG lo trasladó a Madrid poco antes del suceso, para «apartarle del ambiente delincuencial» en que se movía en la ciudad donostiarra.

El traslado del mena desde el País Vasco a Madrid, donde semanas después fue detenido por violar a una niña junto a su nuevo centro de acogida, se hizo gracias a que la ONG que le asistió le pagó el viaje de autobús hasta la capital y los gastos, poniéndole en contacto con otras asociaciones.

El traslado de Mohamed, con 17 años y ya varios antecedentes violentos en País Vasco, al centro de acogida de Madrid, no consiguió reformarle. Semanas después del traslado, el mena fue detenido por la Policía Nacional acusado de violar a una menor de 14 años, vecina de la zona.

Usaba tres identidades falsas

Desde que aterrizó en Madrid, Mohamed se había convertido en un conocido habitual de los policías de la comisaría de Hortaleza que patrullan en los alrededores del centro y de los agentes del GRUME.

La Policía llegó a detener en alguna ocasión al menor magrebí, siempre beligerante con los agentes. Además, sabían que el mena usaba tres identidades falsas diferentes con asiduidad.

La agarró del cuello para que no gritara

Su última detención fue el día 30 de agosto, horas después de la presunta violación de una niña de 14 años en un parque de las inmediaciones del centro de menores del barrio de Hortaleza

Según la denuncia de la víctima, el mena la arrastró hasta unos matorrales del parque, la golpeó contra un árbol, le arrancó la ropa y la agredió sexualmente.

El mena golpeó a la niña contra el suelo

El violador, según el relato de la víctima, la golpeó contra el suelo en repetidas ocasiones mientras la agarraba del cuello para impedir que gritara pidiendo ayuda. De hecho, los gritos que a duras penas logró lanzar la niña alertaron a una vecina que avisó a la Policía.

El mena consumó la agresión sexual, desnudando a la niña, que intentó revolverse contra él a base de patadas, gritos y manotazos. La violencia que sufrió la pequeña fue evidente. Durante la violación, el atacante llegó a propinarle mordiscos, la golpeó y la zarandeó, según datos que constan en diligencias.

La agresión continuó durante unos minutos interminables hasta que se escucharon las sirenas de la Policía que acudían al lugar. Los agentes pusieron a salvo a la niña y en ese momento llegó la abuela de la menor alertada por los gritos.

Un equipo del SAMUR prestó atención médica y psicológica a la víctima en el lugar de los hechos. La niña fue trasladada posteriormente a un hospital madrileño próximo donde se le hizo un examen a conciencia.

La brutal secuencia de hechos ha sido confirmada a OKDIARIO por fuentes directamente relacionadas con el caso y así consta en diligencias oficiales en las que se detallan aspectos de esa violación.