Los policías que atendieron a los menas de Hortaleza que denunciaron haber sido agredidos dos días después de la violación de una niña de 14 años a manos de otro menor del mismo centro, confirmaron que los chicos estaban drogados y «no tenían signos aparentes de lesiones». Al día siguiente de la agresión, el delegado del Gobierno acusó a «ultraderechistas» del ataque.

OKDIARIO ha tenido acceso al contenido del atestado de la supuesta agresión a los dos menas y a su acompañante mayor de edad. Los hechos fueron interpretados ese mismo día por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, como una represalia de la ultraderecha por la violación de la niña. Martín acusó a «las ultraderechas madrileñas de alimentar discursos de odio» que luego se materializan en «delitos de odio, violencia y amenazas hacia colectivos vulnerables».

La violación de la menor de 14 años por la que se ha detenido a un menor de 17 años del centro de menores de Hortaleza había ocurrido en la noche del viernes 29 al sábado 30 de agosto. La presunta agresión a los dos menas y a un mayor inmigrante, también magrebíes, sucedió según las víctimas a las 23:00 horas del 31 de agosto.

Los menas habían consumido droga

El atestado policial relata que una patrulla de la Policía Nacional acudió de inmediato al lugar, un parque situado junto al centro de menores, y se encontró a los dos menas y al mayor que les acompañaba, tirados en el suelo. Uno de ellos en aparente estado de semi inconsciencia.

Allí mismo, los menas le dijeron a los policías que habían sido agredidos por dos encapuchados vestidos de negro que portaban palos. Los agentes apreciaron que los tres presuntos agredidos estaban bajo los efectos de sustancias estupefacientes, y así se lo confirmaron los menas tras preguntarles al respecto.

«No se ven lesiones visibles»

Los Policías también hacen constar en el atestado que los agredidos «no presentan lesiones aparentes». En cualquier caso, un equipo del SAMUR trasladó al que aparentemente estaba inconsciente al hospital para una revisión de la que salió sin problemas poco después. El segundo de los menas regresó al centro sin problema, y el mayor que les acompañaba se marchó también por su propio pie.

Los agentes de la Policía Nacional pusieron en marcha de inmediato el protocolo habitual en estos casos y alertaron a las autoridades del centro, conminando a los menores a presentar una denuncia en compañía de sus tutores legales, que son educadores del centro.

Dos partes de lesiones y una denuncia

Igualmente, los policías adjuntaron al atestado los dos partes de lesiones de los menores que les habían elaborado los efectivos médicos.

Al día siguiente, el lunes día 1 de septiembre, los dos menores acudieron junto a una tutora a la comisaría de Hortaleza para presentar la correspondiente denuncia ante la Policía.

Ni ante los policías que les atendieron en el lugar de la agresión, ni en la posterior denuncia formal en comisaría junto a su tutora, los menores mencionaron que los agresores fueran ultraderechistas o que les hubieran lanzado expresiones racistas o de odio, a pesar de la rápida interpretación que hizo el delegado del Gobierno en Madrid.

Ahora la Policía Nacional trabaja a destajo para averiguar las circunstancias que rodean el suceso, la autoría de la agresión y la identidad de los agresores de los menas. El caso lo lleva la Brigada de Información de la Jefatura de la Policía Nacional de Madrid, experta en investigar a grupos políticos radicales.