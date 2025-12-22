AEMET alerta por lo que viene en el País Vasco: desciende de forma radical la cota de nieve y pide que estemos preparados

Lo que se espera en el País Vasco obliga a activar la alerta de la AEMET ante un cambio de tiempo que puede notarse con fuerza en las próximas horas. La previsión apunta a un descenso acusado, con una bajada clara de la cota de nieve, un escenario que suele complicar la situación en carretera y en zonas de interior. Por eso, los avisos se ponen sobre la mesa y la recomendación es clara: conviene seguir la evolución del episodio y mantenerse pendientes de las actualizaciones oficiales.

Según los mapas, la cota de nieve podría caer de manera rápida, lo que incrementa el riesgo de nevadas en cotas más bajas de lo habitual. Este tipo de giros, cuando llegan de forma repentina, pueden afectar a desplazamientos y a planes de última hora, especialmente en jornadas en las que la movilidad suele aumentar. En un contexto así, el tiempo vuelve a marcar el ritmo y obliga a tomar precauciones, sobre todo si el descenso térmico se confirma con la intensidad prevista.

La AEMET, por tanto, lanza una alerta que puede convertirse en un problema para muchos si la situación empeora. El cambio de tendencia se presenta como un episodio a seguir con atención, porque puede evolucionar por momentos y dejar condiciones adversas. La prudencia pasa por anticiparse, revisar la información antes de salir y ajustar la actividad a lo que vaya marcando la meteorología, ya que el giro puede ser importante en estos días.

Lo que viene en el País Vasco lanza una alerta de la AEMET

La AEMET lanza una alerta ante lo que viene en el País Vasco, un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. El tiempo será uno de los elementos que nos puede hacer quedar en casa o cambiar de planes.

En la semana en la que se producen más desplazamientos del año, en busca de llegar a tiempo para estar en familia o simplemente buscando ese plan perfecto para unas jornadas en las que todo puede ser posible. Será el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede evitarnos más de un problema.

El País Vasco será una de las zonas más afectadas por una alerta de la AEMET que puede acabar convirtiéndose en algo muy diferente. Sin duda alguna, tocará conocer qué es lo que nos está esperando en unos días en los que el tiempo puede jugarnos una mala pasada.

La inestabilidad, el frío y algún que otro fenómeno al que nos enfrentamos puede verse especialmente afectado por esta tendencia de lo más invernal que vamos a tener en zonas del norte.

Desciende de forma radical la cota de nieve

Las primeras nevadas de la temporada pueden traer consecuencias totalmente inesperadas. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en una dura realidad. Lo que nos está esperando es un marcado cambio de tendencia que puede ser peligrosa.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos con lluvia y chubascos por la tarde en el litoral, que serán más ocasionales en el interior. Cota de nieve en torno a 700-900 metros, que local y temporalmente podría ser más baja. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles en la mitad sur. Viento del sur, flojo en el interior y moderado en el litoral, que irá girando a oeste por la mañana».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor, sino todo lo contrario: «Se prevé que la masa de aire frío siga sobre la Península y Baleares dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos y chubascos dispersos, que serán más frecuentes e intensos en el Cantábrico. En el área mediterránea los cielos estarán más despejados, excepto en el extremo oriental de Cataluña y Baleares, donde permanecerán cubiertos y con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes, tendiendo a remitir por la tarde. Cota de nieve: 800/1000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día por el oeste hasta los 1000/1200 m en el norte y a los 1200/1500 m en el resto. Es probable que en el Pirineo central y oriental la cota se mantenga o disminuya por debajo de 1000 m. Las mayores acumulaciones se esperan en sistemas montañosos de la mitad norte y, especialmente, en el Pirineo oriental, sin descartar chubascos de nieve en zonas más bajas aledañas. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales en las vegas de los principales ríos del suroeste. Predominarán los aumentos en las temperaturas máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla. Pocos cambios en Canarias. Mínimas en descenso en el este de la Península y Baleares, donde podrían darse al final del día; pocos cambios en el resto y leves aumentos en el noroeste. Heladas en amplias zonas de interior peninsular y sierras del sureste, localmente moderadas en montañas del Pirineo. Predominarán los vientos moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares, llegando a fuertes en litorales del Cantábrico, Alborán y Ampurdán; moderados, temporalmente fuertes, en el golfo de Valencia y Baleares. Alisio moderado en Canarias».