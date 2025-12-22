Galicia se prepara para lo que llega: AEMET alerta de un episodio adverso con peligro importante en las próximas horas

La AEMET alerta de un episodio adverso con peligro importante en las próximas horas y Galicia se prepara para un escenario complicado. La previsión apunta a una situación que puede ir a más, con fenómenos que obligan a extremar la precaución y a seguir de cerca las actualizaciones oficiales. En este tipo de episodios, la evolución puede cambiar con rapidez, por lo que conviene estar atentos a los avisos y a cómo se van delimitando las zonas más expuestas.

En las próximas horas, el tiempo puede convertirse en el gran protagonista, especialmente en una comunidad donde estos temporales suelen dejar incidencias en carretera y en el litoral. Los expertos insisten en que no es momento de bajar la guardia: se esperan condiciones adversas que pueden alterar planes y desplazamientos, justo en días de vacaciones para muchas personas. Ante este panorama, se recomienda anticiparse y evitar situaciones de riesgo, sobre todo si la meteorología empeora de forma repentina.

Galicia afronta así el arranque del invierno con una previsión poco favorable, en un contexto en el que todo puede cambiar por momentos. La recomendación pasa por prepararse con sentido común, revisar la información disponible y ajustar la agenda a la evolución del episodio. Si el empeoramiento se confirma, las próximas horas pueden ser delicadas y exigir prudencia, especialmente en las zonas donde el impacto sea mayor.

La AEMET lanza una advertencia ante este episodio adverso con peligro

Las alertas de la AEMET están activadas ante una advertencia que puede cambiarlo todo, será mejor que nos preparemos para lo peor, con ciertos detalles que, sin duda alguna acabarán siendo los que nos golpearán de lleno en esta comunidad autónoma.

Tal y como nos advierten los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos. Lluvias y chubascos, que serán más frecuentes en la mitad este y menos en el resto; pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta. Cota de nieve en unos 800-1000 m. al principio, subiendo hasta situarse a 1200-1400 metros al final. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento flojo a moderado de noroeste en el litoral de A Coruña y Pontevedra, y de suroeste en el resto». Las alarmas estarán activadas: «Nevadas débiles en zonas de montaña y en el sur de Ourense en cotas por encima de 800-1000 metros».

Para el resto de España la situación puede ser igual de complicada: «Se prevé que la masa de aire frío siga sobre la Península y Baleares dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos y chubascos dispersos, que serán más frecuentes e intensos en el Cantábrico. En el área mediterránea los cielos estarán más despejados, excepto en el extremo oriental de Cataluña y Baleares, donde permanecerán cubiertos y con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes, tendiendo a remitir por la tarde. Cota de nieve: 800/1000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día por el oeste hasta los 1000/1200 m en el norte y a los 1200/1500 m en el resto. Es probable que en el Pirineo central y oriental la cota se mantenga o disminuya por debajo de 1000 m. Las mayores acumulaciones se esperan en sistemas montañosos de la mitad norte y, especialmente, en el Pirineo oriental, sin descartar chubascos de nieve en zonas más bajas aledañas. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales en las vegas de los principales ríos del suroeste. Predominarán los aumentos en las temperaturas máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla. Pocos cambios en Canarias. Mínimas en descenso en el este de la Península y Baleares, donde podrían darse al final del día; pocos cambios en el resto y leves aumentos en el noroeste. Heladas en amplias zonas de interior peninsular y sierras del sureste, localmente moderadas en montañas del Pirineo».