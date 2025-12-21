Algo serio se acerca a Galicia: AEMET lanza un comunicado y activa la alerta naranja por un peligro importante

La AEMET lanza un comunicado y activa la alerta naranja ante un peligro importante en Galicia. El norte del país es una de las zonas más afectadas por una situación que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, España se prepara para recibir un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas horas. Es hora de conocer qué puede pasar en estas próximas horas que hasta la fecha desconocíamos. Un cambio que puede afectar de lleno a algunas zonas del país como Galicia.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar un comunicado y activar la alerta que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa en estos días en los que el tiempo cobra protagonismo. Es hora de saber qué puede pasar en breve con la mirada puesta a una serie de cambios que nos golpearán de lleno en estos días. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible.

Galicia se prepara para algo serio

Algo serio está a punto de llegar a Galicia, siendo una de las zonas de nuestro país que se verá afectado por un giro radical importante en unos días en los que la inestabilidad puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Se acerca la época del año de más actividad y desplazamientos, cuando todo el mundo vuelve a casa o va a esas casas rurales que se han convertido en un buen plan para lo que está a punto de pasar. Es hora de empezar a pensar en ciertos detalles que podremos empezar a ver llegar.

Es momento de saber qué nos pasará en unos días en los que la inestabilidad irá cobrando protagonismo, empezando por un norte en el que la situación puede complicarse por momentos. Será la época en la que vamos a ver llegar un giro destacado en un tiempo en el que podremos ver llegar este cambio de tendencia esencial.

El invierno parece que llega a toda velocidad y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar un destacado cambio radical que hasta el momento desconocíamos. Esta previsión del tiempo es una de las que pone los pelos de punta.

La AEMET activa la alerta naranja por un peligro importante

Llega un peligro importante, deberemos estar preparados para un giro destacado de guion que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Tocará ver qué es lo que nos depara un tiempo que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Tal y como explican desde este comunicado de la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos generalizados. Cota de nieve en torno a 800 metros, bajando de madrugada a 600-700 y subiendo de nuevo por la tarde a 800 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento moderado de noroeste en el litoral de Coruña y Pontevedra, flojo a moderado de suroeste en el resto». Las alertas estarán activadas: «Nevadas moderadas por encima de 800, ocasionalmente bajando hasta los 600 metros».

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que la mase de aire frío siga sobre la Península y Baleares dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, si bien, es probable que menos abundantes que en fechas previas y afectando fundamentalmente a las fachadas atlánticas y oeste peninsular. Nevará en los principales entornos montañosos del país, siendo también posibles en regiones aledañas, especialmente de la meseta Norte, este de la Sur y del nordeste peninsular. Cota de nieve: 700/1000 metros en general y en torno a 500/700 m. en el norte, tendiendo a subir a lo largo del día hasta los 800/1000 en el nordeste y a los 1000/1400m. en el resto. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña y en las vegas de los principales ríos del suroeste. Predominarán los aumentos en las temperaturas máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla. Pocos cambios en Canarias. Mínimas en descenso en el este de la Península y Baleares, pocos cambios en el resto y leves aumentos en el noroeste. Heladas en amplias zonas de interior peninsular y sierras del sureste. Serán localmente moderadas en la meseta Norte y localmente fuertes en montañas de la mitad norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominarán los vientos moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares, llegando a fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico, sur peninsular, Golfo de Valencia y Baleares sin descartarlo en otras zonas de litoral o en interiores del Levante y tercio sureste. En general se prevén flojos en interiores del extremo norte. Alisio moderado en Canarias».