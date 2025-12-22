Los informes de 10 peritos salvan a una pareja acusada del intento de homicidio de su bebé en Guipúzcoa

Los testimonios de más de 10 médicos, forenses, psicólogos y trabajadores sociales han librado de una condena de siete años de cárcel a unos padres de Guipúzcoa acusados de intento de homicidio de su bebé por zarandeo. Los médicos que atendieron a la niña en primera instancia sospecharon y diagnosticaron un posible síndrome del niño zarandeado al bebé, que el resto de especialistas han desestimado durante el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en la segunda semana de diciembre.

La sentencia a la que ha accedido OKDIARIO establece que «no basta la mera sospecha, ni la probabilidad para una condena». «En el momento actual de la

ciencia médica no cabe concluir fuera de toda duda que las lesiones detectadas a la niña tengan un origen traumático, o se hayan producido al zarandearle. Existen otras alternativas razonables posibles», concluye el tribunal.

Así, la Audiencia de Guipúzcoa ha dictado la absolución de los padres de la bebé, tal y como reclamaba su defensa, la letrada Silvia Domínguez de SDG Abogados.

Sospechas de zarandeo sin confirmar

El caso arrancó el 15 de octubre del año 2023, cuando los padres llevaron a la bebé a urgencias del Hospital Universitario de Donostia. La bebé presentaba un cuadro de encefalopatía, disminución del nivel de alerta, convulsiones y múltiples hemorragias.

El día 23-10-1013 los médicos del hospital dieron parte al Juzgado de

Guardia de San Sebastián, por la situación que presentaba la niña, compatible con síndrome de niño zarandeado. Los facultativos sospecharon de malos tratos por parte de los padres y lo comunicaron al juzgado, ante lo que el médico forense examinó a la niña, sin que apreciara nada de relevancia.

Les quitan la bebé a los padres

A pesar de todo, el juzgado dicto unas medidas de protección para la bebé mientras se investigaba el caso, suspendiendo la patria potestad de los padres y entregando a la bebé a los servicios sociales. Posteriormente la bebé pasó a depender de sus tíos hasta el momento del juicio celebrado en la Audiencia de Guipúzcoa.

Allí, los padres han negado haber zarandeado a su bebé, rechazando la acusación de homicidio. «Era una niña muy deseada y estoy segura que su padre jamás la zarandeó, ni yo tampoco. Sabíamos que no se puede, ni se debe hacerlo», declaró la madre.

El padre confirmó el relato de la madre y a su vez dijo estar seguro de que la madre jamás había maltratado a la niña. «Si hubiera visto que mi mujer no estaba capacitada para cuidar a la niña, habría pedido permiso para cuidarla yo», declaró el padre.

Ambos relataron, apoyados con los informes médicos, un parto extremadamente complicado y más de una decena de consultas médicas con la niña debido a los problemas que presentó durante sus primeros meses de vida, incluso las sospechas de que padeciera una enfermedad genética.

Una decena de peritos descartan zarandeo

Sin embargo, fue el testimonio de los peritos, forenses, psicólogos y trabajadores sociales que se involucraron en el caso, los que acabaron inclinando la balanza hacia la inocencia de los padres y les libraron de una condena de siete años de prisión por tentativa de homicidio de su bebé.

Frente al testimonio de dos médicos del Hospital de Donostia que diagnosticaron el posible síndrome de zarandeo de la bebé, aunque sin pruebas concluyentes, declararon médicos y forenses imparciales y otros convocados por la letrada Silvia Domínguez.

Estos especialistas relataron que los síntomas de la bebé también podían ser compatibles con otras enfermedades que padeció la niña. Una pareja de psicólogos imparciales al tratarse de trabajadores de la Diputación de Guipúzcoa y otras instituciones, relataron que los padres presentaban un comportamiento normal y estaban muy pendientes de la bebé. Lo mismo relató la trabajadora social.

«Todo lo expuesto nos conduce a considerar que en el momento actual de la

ciencia médica no cabe concluir fuera de toda duda racional que las lesiones detectadas a la niña tengan un origen traumático, o se hayan producido al zarandearle. Existen otras alternativas razonables posibles. Por consiguiente, no hemos declarado probado el hecho en el que se basaba la acusación del Ministerio Fiscal, consistente en que la causa de tales lesiones de la niña consista en haber sido zarandeada fuertemente. Al no declarar probado hecho ninguno con significación penal, resulta obligada la absolución de las personas acusadas», concluyó el tribunal.