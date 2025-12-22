La vivienda es un bien más deseado que nunca. Según las últimas encuestas, un 40% de la población aspiraría a comprarse una casa si le tocase el Gordo de la Lotería de Navidad. Sin embargo, viviendo en Madrid surgen algunas preguntas… Con los precios desorbitados de la comunidad, ¿dónde es posible comprar un piso con los 400.000 -328.000 netos tras impuestos- en Madrid?

Tal y como contó este periódico hace unas semanas, un décimo de lotería ya no basta para comprar una vivienda en la mayoría de los barrios de la capital. De hecho, este importe apenas permite comprar un piso en 32 de los 131 barrios de Madrid, la mayor parte de ellos en la zona sur de la capital.

Según las ofertas recogidas en Idealista, teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado en la región, pero sin contar con todos los impuestos asociados al propio inmueble, Villaverde sería la primera de las opciones, teniendo en cuenta que es la más cercana al centro de la ciudad.

Concretamente, el ganador o ganadora del premio podría comprar un piso de entre 80 y 100 metros cuadrados por algo más de 320.000 euros en el barrio de Los Ángeles.

Sin salir de Villaverde, otra de las zonas donde con 328.000 se podría comprar un piso sería el barrio de San Cristóbal. Sin embargo, en este barrio las viviendas son algo más pequeñas, en torno a los 60 o 70 metros cuadrados. En este caso, eso sí, los precios son algo más baratos y con menos de 200.000 se podría optar a una vivienda y pagar una posible reforma.

El barrio de Campamento, en el distrito de Latina, también es una opción viable para comprar un piso de algo más de 80 metros cuadrados. Sin embargo, en este caso con 328.000 euros el ganador iría algo justo y sería conveniente contar con ahorros por posibles derramas o impuestos.

Algo similar ocurriría en las zonas de Almendrales u Opañel, donde el margen con el que contarían los ganadores del Gordo para comprar un piso sería de algo menos de 3.000 euros para una casa estándar.

Una opción parecida, pero en el distrito de Puente de Vallecas, sería Palomeras Bajas, donde todavía se puede encontrar algún piso de más de 90 metros cuadrados por menos de 328.000.

Con el mismo margen se podría encontrar alguna vivienda en Pavones, en el distrito de Moratalaz o en Los Cármenes, algo más barato que el anterior. Por su parte, en Orcasur -Usera- sería algo más complicado pero todavía se podría localizar algún piso de 80 metros cuadrados por esa cantidad.

En las localidades del sur de Madrid como Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Parla o Móstoles aún es posible adquirir una vivienda de 80 y 90 metros cuadrados por menos de 300.000 euros, pero se debe tener en cuenta que ya se encuentran a alrededor de 30 kilómetros del centro.