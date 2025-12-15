Quedan pocos días para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y la ilusión por ganar el premio Gordo convive con un escenario económico complicado para los hogares españoles. La pérdida de poder adquisitivo, la subida de los costes financieros y el encarecimiento histórico de la vivienda han cambiado por completo la manera en la que los ciudadanos piensan en gestionar un premio extraordinario de este tipo: un 38,9% de los españoles se compraría una casa, la cifra más alta registrada históricamente sobre esta cuestión.

«Que cuatro de cada diez personas pretendan destinar un premio millonario a comprar una casa es un síntoma claro del desfase entre ingresos y precios en el mercado inmobiliario», explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del asesor hipotecario iAhorro que ha realizado la encuesta: «Incluso con un golpe de suerte, acceder a una vivienda es un reto enorme».

El impacto real del Gordo de Navidad ha disminuido notablemente en la última década. En 2011, el importe del premio aumentó hasta los 400.000 euros brutos actuales, lo que, tras los impuestos aprobados en el año 2013, se reduce a 328.000 euros netos. A día de hoy, esta cantidad resulta insuficiente para adquirir una vivienda en la mayoría de las grandes ciudades, donde los precios de una vivienda estándar superan con holgura esa cifra.

Además de conocer los destinos del premio en cuanto a gasto, la encuesta del asesor hipotecario analiza qué productos de inversión elegirían los españoles si recibieran un premio de Lotería. De nuevo, la vivienda se consolida como la opción más elegida, con un 49% de los votos, más del doble que en 2023 (19,8%) y muy por encima del 11,9% de 2017. Este crecimiento refleja la percepción de la vivienda como un activo refugio dada la situación del mercado.

«En la práctica, un premio como el de la Lotería de Navidad permite reducir deudas, dar la entrada de una vivienda o mejorar la estabilidad financiera del hogar, pero un solo décimo premiado del Gordo ya no te cambia la vida», explica Martínez. Esta pérdida de poder adquisitivo se explica, en parte, por el aumento de la inflación acumulada desde 2011, que ronda el 30%, lo que ha encarecido de forma notable el coste de la vida.

La vivienda sube un 50% en 15 años

Los precios de la vivienda han aumentado de media en España casi un 50% entre el año 2011 y 2025, según los últimos datos publicados en el Índice de Precios de la Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y en zonas como las ciudades autónomas Ceuta y Melilla incluso se supera el 70% de variación: «Hace 15 años con 400.000 euros era posible comprar dos o incluso tres viviendas en numerosas localidades de España; hoy, esa cantidad apenas alcanza para un piso mediano, siempre que esté ubicado fuera de las zonas más tensionadas», agrega la portavoz de iAhorro.

Y es que ahora una vivienda que en 2011 costaba 150.000 euros, en Ceuta, Baleares y la Comunidad de Madrid ha ido incrementando su precio más de 100.000 euros. Sin embargo, en otras zonas como Extremadura y Castilla-La Mancha, ese aumento supera por poco los 10.000 euros. En la Comunidad de Madrid «es prácticamente imposible encontrar un piso que esté bien por menos de 300.000 euros, incluso a las afueras de la capital», subrayan.

Sobre amortizar o no una hipoteca ya existente con los beneficios de la Lotería, Laura Martínez añade que «si los intereses que pagamos por la hipoteca son mayores que los que obtenemos en nuestras inversiones, amortizar tiene sentido. Y más allá de números y fiscalidad, si cancelar la deuda aporta tranquilidad, también es una decisión válida».