Susanna Griso destapa la fijación de Maduro con ella: «Nos veía y se mofaba de mí»

Dos días después de la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU y la situación actual de Venezuela sigue siendo el tema principal de los medios de comunicación internacionales y nacionales. Este lunes 5 de enero, Susana Griso regresó a Espejo Público tras su descanso por Navidad y ha confesado algo sorprendente para los espectadores de Antena 3. Al parecer, el ex líder venezolano llevaba bastante tiempo obsesionado con el programa de Atresmedia y con su presentadora. «Nos veía habitualmente. A través de personas, me hacía llegar mensajes. Cuando no se reía, se mofaba de mí con una parodia bastante mala», ha destapado la presentadora.

Ese lunes, la periodista venezolana Gipsy Almeida ha estado presente en el plató de Espejo Público para hablar de cómo es la situación actualmente en su país y cómo, las personas abiertamente contrarias a la dictadura de Maduro no pueden volver, a lo que Susanna Griso ha apostillado: «Tampoco puedo ir yo, por ejemplo. Y Venezuela es un país al que yo me siento muy ligada». La periodista ha revelado que, en el pasado, su hermano vivió allí ya que «era el país más rico de Iberoamérica» y que su padre también «se exilió» en él durante un tiempo para trabajar. «Solo tengo palabras de agradecimiento. Es un país al que amo, pero ahora tendría sumamente complicado hacer turismo, como hacía en el pasado», ha continuado Griso.

Y ha sido entonces cuando la presentadora de Espejo Público ha desvelado la fijación que tenía Nicolás Maduro con ella y con su programa: «Nos veía habitualmente. A través de personas, me hacía llegar mensajes. Cuando no se reía, se mofaba de mí con una parodia bastante mala».

El origen de la ‘obsesión’

Recordemos que, en 2017, Griso le dedicó un durísimo editorial a Maduro y el dictador llegó a decir en una comparecencia pública que el programa de Antena 3 estaba «obsesionado» con él y con Venezuela.

Tras el ataque del venezolano, la presentadora dijo:: «Señor Maduro, siento decepcionarle, pero yo no le voy a responder. Solamente le voy a descubrir una cosa que posiblemente va a herir su orgullo, y es que los que le ríen las gracias no son amigos ni fieles; posiblemente se las ríen por miedo, como también se las rieron posiblemente a Calígula. Pero no vamos a responder. Van a responderle sus propios actos, sus propios muertos, porque hace unas horas su policía mató a un chico de 22 años en las calles de Caracas y ya van 75 desde que empezaron las protestas. Su país no está para imitaciones; la violencia, las colas, el caos, las generaciones perdidas no merecen una mala imitación. Siento decirle, señor Maduro, que la historia no le absolverá».

Este lunes 5 de enero, Griso ha recordado que: «Después de ese programa, de vez en cuando, no voy a decir quién, me decía: A Maduro le ha molestado lo que has comentado».